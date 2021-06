Engeland juicht: ‘We krijgen nooit meer een betere kans op EK-winst’

Woensdag, 30 juni 2021 om 07:18 • Daniel Cabot Kerkdijk • Laatste update: 07:35

Engeland knokte zich dinsdagavond in een spannend titanengevecht met Duitsland naar een plaats in de kwartfinale van het EK. De ploeg van Gareth Southgate won op Wembley met 2-0: Raheem Sterling en Harry Kane zorgden in het laatste kwartier voor een uitzinnige massa voor de doelpunten. Sinds 1966 had Engeland immers in een knock-out-fase van een groot toernooi niet meer van Duitsland gewonnen. “Nu moeten we het in Rome doen”, verwees Southgate naar de kwartfinale tegen Oekraïne. Engeland won nog nooit een EK.

Southgate was vooral blij dat hij met Engeland weer een stap dichter bij het veroveren van een prijs is, iets wat hem als speler nooit lukte met de wereldkampioen van 1966. “Ik ben zó blij. Ik keek op het grote scherm in het stadion en zag David Seaman in beeld. Voor mijn oud-teamgenoten kan ik niets meer veranderen en de pijn van toen zal altijd blijven, maar we hebben mensen wel een nieuwe, gedenkwaardige dag bezorgd”, benadrukte de bondscoach van the Three Lions na het laatste fluitsignaal.

Southgate doelde op de halve finale van het EK van 1996, toen Alan Shearer, David Platt, Stuart Pearce, Paul Gascoigne en Teddy Sheringham niet faalden vanaf elf meter tegen Duitsland. Southgate deed dat echter wel en Duitsland maakte oog in oog met Seaman geen enkele fout vanaf de stip. De bondscoach kon dinsdag zijn geluk niet op. “Het was prachtig. We wilden de mensen graag laten genieten en dat is gelukt. We waren echt een team en de fans stonden erachter. Ik zal me deze sfeer op Wembley blijven herinneren.”

“We hebben Duitsland verslagen en ook nog eens op indrukwekkende wijze”, zei Shearer in de studio van de BBC. “En het schema valt mee. Engeland zal nooit meer een betere kans krijgen om het EK te winnen. En we kunnen zes van de mogelijke zeven duels op Wembley spelen”, benadrukte de topschutter van weleer. De in de televisiestudio uitgenodigde Jürgen Klinsmann stelde ook dat dit dé kans is voor Engeland. “Een moment als dit moet je herkennen. Als je de kwartfinale overleeft, mag je de halve finale en de mogelijke finale op Wembley spelen. Misschien wel in een uitverkocht huis”, liep de oud-international en oud-bondscoach van Duitsland op de zaken vooruit.

Kane weet dat de druk op Engeland immens zal zijn. “Het was een geweldige dag en een geweldige wedstrijd. De sfeer op Wembley is iets dat we allemaal nooit zullen vergeten. We gaan ervan genieten, al is zaterdag al de volgende grote wedstrijd. Vanaf nu zal iedere ploeg naar ons kijken, ze weten waartoe we in staat zijn. We moeten dit zaterdag opnieuw laten zien en kunnen niet verslappen. We hebben gepresteerd onder druk en daar moeten we trots op zijn. Hopelijk komen we hier terug voor de halve finale en de finale.”

Declan Rice rekende af met de criticasters. “Dit is ongelooflijk. Na de groepsfase hadden veel mensen ons afgeschreven. Iedereen klaagde over onze prestaties. Maar die mensen zaten fout. Dit is pure historie.” Volgens Sterling waren de inzet en de strijdlust bij Engeland doorslaggevend. “We speelden met heel veel intensiteit. Veel teams kunnen daarmee niet omgaan. Rice en Kalvin Phillips zijn net twee beesten. Zij vreten het gras op.” Hij waakte in Londen voor een al te euforische stemming in en rondom de Engelse ploeg. “We leven van wedstrijd naar wedstrijd. Eerst nu even herstellen van dit duel en dan gaan we ons op de volgende wedstrijd richten.”