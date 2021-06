Oekraïne slaat in minuut 121 toe en bereikt kwartfinale

Dinsdag, 29 juni 2021 om 23:34 • Daniel Cabot Kerkdijk • Laatste update: 23:56

Oekraïne heeft zich dinsdagavond voor de kwartfinale van het EK geplaatst. Het team van bondscoach Andrei Shevchenko was in een noodzakelijke verlenging met 1-2 te sterk voor Zweden, dat in de eerste negentig minuten op Hampden Park liefst driemaal het aluminium raakte. Na 99 minuten moest het team van Janne Andersson met tien man verder. Oekraïne speelt komende zaterdag om 21.00 uur tegen Engeland, dat zelf met 2-0 te sterk was voor Duitsland.

Oekraïne gunde Zweden in de openingsminuten de bal, maar dat leidde in de eerste tien minuten alleen tot geblokte pogingen van Dejan Kulusevski en Emil Forsberg. De eerste grote kans van de wedstrijd was voor de Oekraïners. Na een vlotte combinatie door het midden zag Roman Jaremtsjuk hoe doelman Robin Olsen zijn inzet van dichtbij goed richting de zijkant werkte. Zweden kon daar maar weinig tegenover stellen, behoudens een inzet van Alexander Isak die een halve meter naast de verkeerde kant van de paal ging.

Het team van Shevchenko nam na 27 minuten de leiding in Glasgow. Na een voorzet van Andriy Yarmolenko vanaf de rechterkant kwam de bal voor de voeten van de vrijstaande Oleksandr Zinchenko, die het leer hard achter in de verste hoek achter Olsen schoot. Oekraïne had in het restant van de eerste helft een licht overwicht, maar kon niet vermijden dat Zweden vlak voor de pauze toesloeg. Met een raak schot, via een Oekraïens been, van buiten het strafschopgebied tekende Forsberg voor zijn vierde treffer van het EK: 1-1.

Het eerste kwartier na rust mocht er absoluut zijn. Na een enkele mogelijkheid over en weer was het Serhiy Sydorchuk die, na een vlotte aanval, de buitenkant van de paal raakte. Niet veel later voltrok zich aan de andere kant van het veld hetzelfde scenario. Na een snelle counter, met Isak aan de basis, eindigde een bekeken inzet van Forsberg eveneens op de paal. Zweden drong meer aan en was tot tweemaal toe dicht bij de 2-1: doelman Georgiy Bushchan keerde op schitterende wijze een schot van Kulusevski en niet veel later spatte een gekrulde inzet van wederom Forsberg op de lat uiteen.

In de eerste helft van de noodzakelijke verlenging werd volop gewisseld: liefst acht veranderingen in totaal. De wissel van Artem Biesiedin was echter niet voorzien: hij was na 99 minuten het slachtoffer van een grove charge. Marcus Danielson plaatste zijn noppen vol op de knie van zijn tegenstander en na overleg met de VAR toonde Daniele Orsato een rode kaart. Kansen waren er niet in de eerste vijftien minuten.

In de laatste vijftien minuten leek Oekraïne evenmin te kunnen profiteren van de overtalsituatie op het veld, maar in minuut 121 was het toch raak. Na een voorzet van Zinchenko kopte invaller Artem Dovbyk de bal achter Olsen: 1-2. Alleen de Turk Semih Sentürk, hij was op het EK van 2008 in de 122e minuut trefzeker tegen Kroatië, scoorde ooit nóg later in een EK-wedstrijd. De overige landen bij de laatste acht zijn Italië, België, Zwitserland, Spanje, Denemarken en Tsjechië.