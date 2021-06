NPO biedt excuses aan na pijnlijke ondertiteling bij volkslied Duitsland

Dinsdag, 29 juni 2021 om 22:52 • Daniel Cabot Kerkdijk • Laatste update: 23:24

De NPO heeft dinsdagavond zijn excuses gemaakt voor een pijnlijke vergissing bij de ondertiteling van het volkslied van Duitsland, voorafgaand aan het EK-duel tussen Engeland en Duitsland (2-0). De getoonde tekst was een verwijzing naar de nazitijd: ‘Deutschland, Deutschland über alles, über alles in der Welt’, zo stond er voor degenen die de ondertiteling hadden aangezet.

De tekst komt uit het eerste couplet van Das Lied der Deutschen, dat sinds de oorlog niet meer gespeeld wordt vanwege het pijnlijke verleden. Tegenwoordig wordt enkel nog het derde couplet van het volkslied gezongen, al ging het in 2017 ook al eens mis bij een tennisinterland tussen Duitsland en de Verenigde Staten in de Fed Cup in Hawaï.

De NPO bood dinsdagavond zijn excuses aan voor het foutief ondertitelen. "Het betreft hier een vergissing van een van onze ondertitelaars. We bieden de kijkers die zich hieraan hebben gestoord onze excuses aan", luidt het excuus van de omroep op sociale media.

Sinds 1952 is alleen het laatste couplet van het drie coupletten tellende volkslied Das Lied der Deutschen nog in gebruik. In dit couplet wordt de nadruk gelegd op eendracht, recht en vrijheid.