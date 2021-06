‘Moeder van Rabiot shockeert door ruzies met families van Pogba en Mbappé’

Dinsdag, 29 juni 2021 om 23:05

Véronique Rabiot heeft het maandagavond tijdens de wedstrijd tussen Frankrijk en Zwitserland aan de stok gekregen met de familie van Paul Pogba en de ouders van Kylian Mbappé, zo meldt RMC Sport. De regerend wereldkampioen werd in de achtste finale van het EK verrassend geëlimineerd, nadat het na 120 minuten 3-3 stond en de Zwitsers de strafschoppen beter namen. Het gedrag van de moeder en tevens zaakwaarnemer van Juventus-middenvelder Adrien Rabiot heeft de families van de andere Franse spelers ‘geshockeerd’.

In eerste instantie kreeg Rabiot het aan de stok met de familie van Pogba. Balverlies van de middenvelder van Manchester United leidde de gelijkmaker van Mario Gavranovic in blessuretijd in. Rabiot vroeg zich hardop af waarom Pogba op zo’n cruciaal moment balverlies leed. Dit zou veroorzaakt zijn door een incident eerder in de wedstrijd, toen beveiligers naasten van Pogba moesten kalmeren nadat zij agressief en negatief reageerden op het optreden van Adrien Rabiot.

Het artikel gaat verder onder de video Meer videos

De moeder van Rabiot kreeg het na het laatste fluitsignaal echter ook nog aan de stok met de ouders van Mbappé, die uiteindelijk de beslissende strafschop miste. Ze zei tegen Wilfried Mbappé dat zijn zoon zich minder arrogant moest opstellen. Tegelijkertijd richtte ze haar pijlen op enkele journalisten, die in haar woorden zouden slijmen bij de aanvaller van Paris Saint-Germain. Vervolgens ontstond er een ‘agressieve woordenwisseling’ tussen Rabiot en Fayza Lamari, de moeder van Mbappé.

Rabiot zou daarna nog de confrontatie hebben gezocht met verschillende andere familieleden van spelers op de tribune van de Arena Nationala van Boekarest. Het gedrag en de uitbarsting van Rabiot ‘shockeerde’ de familieleden van de Franse spelers, mede door de timing. Alles zou kort na de wedstrijd hebben plaatsgevonden. Het is overigens niet de eerste keer dat de moeder van Rabiot voor opschudding zorgt. Ze kreeg het als zaakwaarnemer van haar zoon aan de stok met de clubleiding van PSG, toen de onderhandelingen over een nieuw contract op niets uitliepen en Rabiot transfervrij zou gaan vertrekken.

Nadat Rabiot uit de selectie was gezet, opende ze in een interview met L’Équipe de aanval op PSG. “Adrien is een gevangene. Hij wordt zelfs gegijzeld door Paris Saint-Germain. Binnenkort wordt het droog brood en water. In een kelder! De omstandigheden zijn wreed”, sprak de moeder en zaakwaarnemer van de middenvelder. “Ik wil niet huilen om de situatie, of zeggen dat Adrien niet goed is. We hebben het over een aanval op de persoon Adrien. We zijn bescheiden mensen. Ik kan je wel vertellen dat hij alles wat gaande is, heel erg vindt.”