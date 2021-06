Shaquille Pinas verkiest voorronde Champions League boven PEC Zwolle

Dinsdag, 29 juni 2021 om 22:22 • Chris Meijer

Shaquille Pinas verruilt ADO Den Haag voor Ludogorets Razgrad, zo maakt de kampioen van Bulgarije via de officiële kanalen bekend. De 23-jarige centrumverdediger heeft de medische keuring met succes doorstaan en gaat daardoor spoedig zijn handtekening zetten onder een contract bij de Bulgaarse club, al is nog niet duidelijk voor hoe lang dat zal zijn. Ludogorets neemt Pinas transfervrij over van ADO, waar zijn contract afliep.

PEC Zwolle was eveneens in de markt voor de viervoudig international van Suriname, maar hij heeft klaarblijkelijk een buitenlands avontuur de voorkeur gegeven boven een langer verblijf in de Eredivisie. Pinas begon zijn loopbaan in de jeugdopleiding van Feyenoord, waarna hij in 2007 voor het eerst bij ADO terechtkwam. Na drie jaar liet hij Den Haag achter zich, maar via Alphense Boys en FC Dordrecht kwam in 2017 terug bij ADO. Pinas slaagde erin om door te breken in het eerste elftal en speelde totaal tachtig officiële wedstrijden.

Na de degradatie van ADO naar de Keuken Kampioen Divisie besloot Pinas zijn aflopende contract niet te verlengen, waardoor hij nu transfervrij kan vertrekken. Bij Ludogorets wordt Pinas ploeggenoot van Sergio Padt, die transfervrij werd weggehaald bij FC Groningen, en Elvis Manu. Ludogorets werd in het afgelopen seizoen voor de tiende keer op rij kampioen van Bulgarije en kan daarom via de voorrondes gaan proberen om het hoofdtoernooi van de Champions League te bereiken.