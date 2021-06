Naam van Marcel Keizer valt bij Oranje: ‘Je moet kijken naar een combinatie’

Dinsdag, 29 juni 2021 om 22:08

Valentijn Driessen pleit ervoor om Henk ten Cate samen met Ruud Gullit en Marcel Keizer aan het roer te zetten bij het Nederlands elftal. De chef voetbal van De Telegraaf zegt in een video-item van de krant dat de naam van Keizer reeds ‘gevallen’ is. Driessen is van mening dat de KNVB ‘dezelfde fout als met Frank de Boer’ zou begaan als Giovanni van Bronckhorst of Phillip Cocu - momenteel allebei clubloos - zou worden aangesteld als bondscoach.

“Je denkt snel aan de namen die vrij zijn: Van Bronckhorst, Cocu”, begint Driessen. “Van Bronckhorst heeft het bij Feyenoord goed gedaan, maar totaal geen internationale ervaring. Dus ik weet niet of ze daar uitkomen. Ik weet wel dat Van Bronckhorst heel hoog op het lijstje stond een jaar geleden. Net achter De Boer, volgens mij. Op één stond Frank Rijkaard, op twee Peter Bosz, op drie Frank de Boer en op vier Van Bronckhorst. Ze moeten uitkijken dat ze niet dezelfde fout maken als met De Boer door bij Cocu of Van Bronckhorst uit te komen.”

“Ten Cate is volgens mij een van de beste kandidaten, met een goed team daar omheen. We zullen moeten afwachten of ze daar op uitkomen, de vorige keer wilden ze daar absoluut niet aan. Door de spelersgroep is die naam wel geopperd”, vervolgt de journalist. Ten Cate werkt momenteel voor Al-Wahda in de Verenigde Arabische Emiraten en als het aan Driessen ligt, gaat hij een ‘trainersteam’ vormen met Gullit (tegenwoordig werkzaam als analist) en Keizer (als trainer werkzaam bij Al-Jazira in de Verenigde Arabische Emiraten).

“De naam van Marcel Keizer is ook gevallen, daar kan Ten Cate goed mee opschieten”, stelt Driessen. Keizer werkte in het verleden bij onder meer Telstar, SC Cambuur, FC Emmen, Ajax en Sporting Portugal. “Dat is een integere jongen. Je moet kijken naar een combinatie van een aantal trainers. Nu lopen Maarten Stekelenburg en Dwight Lodeweges nog rond bij Oranje. Als je daar ruimte voor hebt in je organisatie en nog iemand zoekt: prima. Maar niet voor het Nederlands elftal. Het is tijd voor een schoonmaak, want die heeft niet gewerkt.”

René van der Gijp wist in het programma De Oranjezomer van SBS6 niet wat hij hoorde toen hij geconfronteerd werd met de suggestie van Driessen. “Marcel Keizer? Schei toch uit. Laat die man naar Quick Boys gaan. Of Kozakken Boys.” Ook Johan Derksen ziet weinig in een rol van Keizer in de staf van het Nederlands elftal: “Keizer? Daar is geen enkele reden toe. Ten Cate met Gullit of Ten Cate met Giovanni van Bronckhorst zou kunnen.”

“Veel coaches staan nu onder contract, onder wie Peter Bosz. Daar had best wel wat voorwerk gedaan kunnen worden, zeker als je nu hoort dat De Boer in zijn contract de eis had staan om de kwartfinale van het EK te halen. Dan had je kunnen zeggen: ‘Kun je niet wachten tot na het EK?’ Bosz ligt nu vast bij Lyon, dus dat is een no go. Voor 1 september zal het gedaan moeten worden”, voorspelt Driessen. Oranje vervolgt in september de WK-kwalificatiecyclus met wedstrijden tegen Noorwegen, Montenegro en Turkije.

Driessen is geen voorstander van een buitenlandse bondscoach. “Ik vind dat je het in Nederland moet zoeken, want je hebt zelf een hele dure trainersopleiding. Daar betalen al die gasten verschrikkelijk veel geld voor, dat schijnt de beste trainersopleiding ter wereld te zijn. Daar zie je op dit moment alleen niks van. Dan denk ik dat je in je eigen stal moet kijken. Ik hoorde alweer de naam van Antonio Conte. Nou, dat krijgen we hetzelfde gezeur. Want Conte speelt zijn hele leven al met vijf verdedigers. Een ander probleem is het geld, want een bondscoach krijgt een miljoen euro per jaar bij de KNVB. Bosz verdiende bij Leverkusen al drie miljoen. Ten Hag? Die gaat het ook niet inleveren.”