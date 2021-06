Derksen streept naam door: ‘Zitten we straks weer met die klootzak’

Dinsdag, 29 juni 2021 om 21:09 • Daniel Cabot Kerkdijk • Laatste update: 21:29

Johan Derksen heeft zo zijn bedenkingen over een eventuele rentree van Louis van Gaal als bondscoach van het Nederlands elftal. Enkele uren na het vertrek van Frank de Boer is de naam van de bijna zeventigjarige trainer als mogelijke kandidaat-opvolger gevallen. Van Gaal was in 2000-2002 en 2012-2014 al bondscoach, met wisselend succes: het mislopen van het WK in Zuid-Korea en Japan én een derde plaats op het WK in Brazilië. In het programma De Oranjezomer kwam Derksen na het aanhoren van tafelgenoten als Wilfred Genee, Hans Kraay junior en René van der Gijp toch tot de conclusie dat het ‘in het belang van het Nederlandse voetbal’ toch niet zo’n slecht idee zou zijn.

Derksen benadrukte dat de KNVB weinig te verwijten valt omtrent de aanstelling van De Boer, omdat er destijds ook maar weinig alternatieven waren. Een rentree van Van Gaal in Zeist ziet hij niet zomaar gebeuren. “Ze wilden Van Gaal niet omdat hij de baas wilde zijn, hij wilde de KNVB overnemen. Daar zijn zwakke persoonlijkheden altijd bang voor: het binnenhalen van een sterke persoonlijkheid. Zolang deze mensen bij de KNVB zitten, zullen ze Van Gaal niet halen. Die gaat die mensen vertellen wat ze moeten doen. Heel Nederland.”

Het artikel gaat verder onder de video BREAKING | Frank de Boer vertrekt als bondscoach van het Nederlands elftal Meer videos

Derksen ziet in Erik ten Hag geen bondscoach voor het Nederlands elftal, mede omdat hij in de optiek van de analyticus communicatief niet sterk zou zijn. “Die kan helemaal niet lullen in het openbaar. Die verstaan ze alleen in Deventer.” René van der Gijp: “Ten Hag is net als Gert-Jan Verbeek en al die andere trainers. Een echte clubtrainer. Die moet elke dag op het veld staan en elke dag met die gasten bezig zijn.” Derksen hoorde Wilfred Genee zeggen dat Ten Hag ‘een toptrainer’ is. “Hij heeft ook alleen maar topspelers. De Boer werd ook vier keer kampioen met Ajax. Ik zeg niet per se dat hij een slechte trainer is, maar de trainer van Ajax is altijd heel moeilijk te peilen omdat hij met het beste materiaal van Nederland werkt.”

Valentijn Driessen suggereerde in een interview met De Telegraaf dat Henk ten Cate, Ruud Gullit en Marcel Keizer een geschikte technische staf zouden vormen. Van der Gijp wist niet wat hij hoorde. “Marcel Keizer? Schei toch uit. Laat die man naar Quick Boys gaan. Of Kozakken Boys.” Derksen: “Keizer? Daar is geen enkele reden toe. Ten Cate met Gullit of Ten Cate met Giovanni van Bronckhorst zou kunnen.”

Derksen zou het een schande vinden als de KNVB met een buitenlandse coach zou komen aanzetten. “Het zou een afgang zijn voor het Nederlandse voetbal. We hebben hier de beste opleidingen, daar koketteren we hier mee. We hebben het voetbal uitgevonden.” Derksen benadrukte opnieuw dat de KNVB niet met Van Gaal in zee zal gaan. “Die neemt de KNVB over. Daar beginnen ze niet aan. Ik zou het er nog mee eens zijn ook. Het is gewoon een lastpost. Hij komt binnen als een potentaat en straks zitten we weer met die klootzak opgezadeld. Toptelevisie? Nou, de ergernis wordt ook wel groot.”

“Denk je dat de KNVB zich de wet gaat laten voorschrijven door Van Gaal? Ze hebben daar ook gewoon lopende arbeidsovereenkomsten. Als Van Gaal komt, dan wil hij weer al zijn mensen meenemen. Maar zo werkt dat niet in de maatschappij. Ik overweeg Van Gaal te boycotten als hij terugkeert. Dan praat ik niet meer met hem”, zei Derksen quasi-serieus. Van der Gijp zou juist voorstander zijn van de rentree van Van Gaal. “Ik moet ook om hem lachen. Maar we hebben wel met iemand te maken die zegt: ‘Je neemt mij, dan gaan we die kant op’. Dat mag hij wel zeggen met zo’n loopbaan. Visie. De KNVB kan dan wel zeggen: ‘Nee’. Maar kom op. Die man heeft overal ter wereld getraind.”

Na het aanhoren van het verhaal van Van der Gijp veranderde Derksen van standpunt. “Dan hoeven die lichtgewichten in Zeist ook niet meer erover te vergaderen. Het is een goed argument van René. In het belang van het Nederlandse voetbal dan.” Derksen wendde zich vervolgens tot de camera: “Louis, je weet toch wel dat dit toch allemaal satire is. En we weten van je vrouw dat jij op de bank met de beentjes omhoog ligt te trappelen van het lachen als wij een grap maken.”