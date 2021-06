Van der Vaart ziet één optie voor buitenlandse bondscoach: ‘Een geweldenaar’

Dinsdag, 29 juni 2021 om 21:07 • Chris Meijer

Rafael van der Vaart oppert Kasper Hjulmand als de nieuwe bondscoach van het Nederlands elftal. De 49-jarige oefenmeester staat sinds de zomer van 2020 aan het roer bij de nationale ploeg van Denemarken en werkte eerder voor FC Nordsjaelland, FSV Mainz 05 en Lyngby BK. Van der Vaart noemt Hjulmand in de studio van de NOS een ‘geweldenaar’.

“Het is echt heel lastig”, begint Van der Vaart als hij gevraagd wordt naar de opvolging van De Boer, die dinsdag opstapte naar aanleiding van het mislukte EK. Directeur topvoetbal Nico-Jan Hoogma zei in de reactie op het vertrek van De Boer dat Ronald Koeman een ‘aura om zich heen had hangen’, waardoor hij ‘echt de baas was’. Omdat dit ‘uitstekend heeft gewerkt’, denkt Hoogma nu in ‘die richting’. “Ik dacht meteen aan Van Bronckhorst", reageert de oud-middenvelder op de woorden van Hoogma. "Maar als je dit hoort, gaan ze hem niet benaderen.”

“Die jongens zijn topspelers, die moet je in die paar dagen een goed gevoel en een beetje sturing geven. That’s it. Natuurlijk wel de baas zijn, Van Bronckhorst is dat misschien niet echt. Of Ten Hag of Peter Bosz, maar dat kan allemaal niet. Ten Hag zou ik wel gaan proberen, want ik heb weleens het idee gehad dat Ajax dacht: het is wel uitgewerkt, we zijn weer aan iets nieuws toe”, gaat Van der Vaart verder. Ten Hag heeft bij Ajax nog een contract tot medio 2023, terwijl Peter Bosz pas net aan de slag is gegaan bij Olympique Lyon

“Ik zou een buitenlander een hele grote teleurstelling vinden”, benadrukt Van der Vaart. “Er is één buitenlander van wie ik zou zeggen: nou, vooruit. Dat is de Deense bondscoach. Ik vind hem een geweldenaar. Hij was trainer bij FC Nordsjaelland en ik heb een paar keer tegen hem gespeeld. Dat lijkt me een geweldige vent met een fantastische visie. Je ziet allemaal spelers bij Denemarken van wie we nog nooit hebben gehoord en die kunnen stuk voor stuk geweldig voetballen. Hij heeft echt een beetje de Nederlandse stijl. Die moet je niet verloochenen.”

NOS-verslaggever Jeroen Stekelenburg merkt op dat Hoogma Phillip Cocu, Giovanni van Brocnkhorst en ‘dat soort types’ uitsluit, omdat hij een ‘baas’ zoekt. “We kunnen ook zeggen: we gaan er niet direct van uit dat het niet kan, maar we proberen het gewoon. Je moet serieus geld gaan betalen als je aan dit soort namen (als Ten Hag, red.) denkt. Er worden ook buitenlanders genoemd en die komen niet zomaar. Of het moet een trainer zijn die aan het eind van zijn carrière zit en al heel veel gedaan heeft, waardoor hij denkt: ik vind het nog super leuk om te doen. Maar dat moet je ook niet willen als KNVB, je moet nu gewoon een plan hebben met iemand voor de lange termijn. Geen noodverband. Iemand met visie, die iets wil met deze jongens.”