Feyenoord nadert akkoord met 27-voudig international Ofir Marciano

Dinsdag, 29 juni 2021 om 20:31

Feyenoord is dicht bij een akkoord met Ofir Marciano, zo weten het Algemeen Dagblad en Feyenoord Transfermarkt te melden. De 31-jarige Israëlische sluitpost moet bij de Rotterdammers als tweede doelman achter Justin Bijlow gaan fungeren, een plek die vacant is na het vertrek van Nick Marsman naar Inter Miami. Marciano stond de voorbije vijf jaar onder contract bij het Schotse Hibernian, waar zijn contract nu afloopt.

In het afgelopen seizoen keepte Marciano 35 officiële wedstrijden voor Hibernian, dat als derde eindigde in de Schotse Premiership. De sluitpost speelde de afgelopen vijf jaar voor Hibernian, nadat hij aanvankelijk op huurbasis overkwam van het Israëlische FC Ashdod en een jaar later definitief werd overgenomen. Marciano heeft totaal 151 wedstrijden voor de Schotse club achter zijn naam staan.

Marciano, die gedurende zijn loopbaan eveneens voor Royal Excel Moeskroen speelde, heeft 27 interlands voor Israël gespeeld. In principe is hij onder de lat de eerste keuze van bondscoach Willi Ruttensteiner, waardoor hij het afgelopen jaar in de Nations League-campagne en WK-kwalificatiecyclus steevast in de basiself stond.

Feyenoord kan Marciano transfervrij overnemen van Hibernian en is dicht bij een akkoord. De negentienjarige Thijs Jansen moet achter Bijlow en Marciano de derde keeper worden. Eerder was Jesper Hansen van FC Midtjylland in beeld voor de vacature van ervaren tweede keeper, maar hij koos voor een binnenlandse overstap naar Aarhus.