Van Hooijdonk schuift gelijk topkandidaat naar voren: ‘Die staat op één’

Dinsdag, 29 juni 2021 om 18:36 • Rian Rosendaal • Laatste update: 18:44

Na het opstappen van Frank de Boer als bondscoach is het speculeren over zijn opvolger reeds begonnen. Oud-aanvaller Pierre van Hooijdonk opteert voor Louis van Gaal, die al eerder tweemaal was verbonden aan het Nederlands elftal. Directeur topvoetbal Nico-Jan Hoogma sluit niet bij voorbaat uit dat de KNVB kiest voor een buitenlandse bondscoach.

"Als je Nico-Jan Hoogma hoort, dan moet er een trainer komen die af en toe met harde hand regeert", zegt Van Hooijdonk dinsdagmiddag in de studio van de NOS voorafgaand aan de EK-kraker tussen Engeland en Duitsland. "In Nederland heb ik dan Louis van Gaal voor me, die staat echt op één. Ik weet niet of hij er nog trek in heeft, maar hetzelfde geldt voor mijn tweede keus en dat is Henk ten Cate." De coach van Al-Wahda FC was in 2017 al in beeld bij de KNVB. Er waren destijds echter twijfels over zijn aanstelling, waardoor Ten Cate uiteindelijk werd overgeslagen.

Het artikel gaat verder onder de video Meer videos

Vertrek van De Boer mede gevolg van ‘contractuele afspraak’ met KNVB

De vertrokken bondscoach heeft op het EK een bepaalde doelstelling niet behaald. Lees artikel

"Ten Cate is een goede kandidaat en hij is eventueel beschikbaar. Hij is bij zijn club makkelijker los te weken dan Peter Bosz of Erik ten Hag." Collega-analist Theo Janssen vindt overigens dat De Boer niet als enige verantwoordelijk dient te worden gehouden na de afgang van Oranje op het EK. "We moeten misschien ook kijken naar de staf. Moet je er nieuwe mensen bijzetten misschien? Ik zou de hele technische staf opnieuw inrichten, ik zie graag dat de rest ook een stapje terugdoet."

Hoogma laat zich dinsdagmiddag tegenover ESPN kort uit over de opvolging van De Boer als bondscoach. "Het hoeft wat ons betreft niet per se een Nederlander te zijn. Het kan ook een buitenlander zijn." De KNVB-bestuurder krijgt gelijk de vraag of Joachim Löw, die na het EK vertrekt bij Duitsland, een optie kan zijn. "Ik ga nu verder niet op namen in of opties. We zijn op zoek, en dat moet snel, naar een goede bondscoach", aldus Hoogma.