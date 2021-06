Vertrek van De Boer mede gevolg van ‘contractuele afspraak’ met KNVB

Dinsdag, 29 juni 2021 om 17:43 • Rian Rosendaal • Laatste update: 18:11

Frank de Boer had in zijn tot het WK van 2022 lopende contract bij de KNVB een vereiste staan om de kwartfinale van het EK te halen, zo vertelt Nico-Jan Hoogma na het vertrek van de keuzeheer. Indien deze doelstelling niet gehaald zou worden, zou er een evaluatie volgen. De Boer heeft nu zelf besloten om op te stappen als bondscoach. Hoogma volgt hem overigens niet richting de uitgang van de KNVB. De directeur topvoetbal is niet van plan ook voortijdig te vertrekken uit Zeist, ondanks het feit dat hij De Boer vorig jaar aanstelde als opvolger van de naar Barcelona vertrokken Ronald Koeman.

"Het gesprek van vanmiddag was niet fijn", geeft de bestuurder van de voetbalbond ruiterlijk toe. "Frank gaf zelf aan dat de druk zo hoog zou zijn, dat het een moeilijke situatie zou worden om verder te gaan. Buiten dat hadden wij een contractuele afspraak, namelijk het bereiken van de kwartfinale op het EK. Dat hebben we helaas niet weten te bewerkstelligen. Ook op die grond zouden we niet met elkaar doorgaan."

Het artikel gaat verder onder de video Meer videos

In het statement dat de KNVB na het vertrek van De Boer naar buiten bracht, sprak Hoogma al van de eis in het contract van de bondscoach. "Ondanks alle inzet van Frank is de doelstelling van minimaal de kwartfinale halen niet bewerkstelligd. Als die niet bereikt zou worden zouden we evalueren, wat eventueel een andere uitkomst zou hebben kunnen brengen", zei Hoogma. 'We hadden op een beter EK ingezet, dat is niet gelukt. De keuze voor Frank heeft anders uitgepakt dan we hadden gehoopt."

Frank de Boer stapt op als bondscoach na afgang op het EK

Einde oefening voor de bondscoach na het echec in Boedapest. Lees artikel

Hoogma wil niet zeggen dat er met de aanstelling van De Boer een fout is gemaakt door de KNVB. "Dat wil ik niet zeggen, maar ik voel me er natuurlijk wel verantwoordelijk voor. We hebben destijds een inschatting gemaakt, maar uiteindelijk is het niet geworden waar we op hebben gehoopt", zo klinkt het bij de NOS. Hoogma kijkt ook kritisch naar zijn eigen functioneren, maar opstappen is voor hem geen optie. "Uiteraard moet je ook naar jezelf kijken, maar ik ben geen wegloper. Ik heb destijds de verantwoordelijkheid genomen en zal die ook nu moeten nemen, om ervoor te zorgen dat we over twee maanden de juiste bondscoach hebben."

De KNVB-directeur erkent dat de zoektocht naar een geschikte vervanger van De Boer niet makkelijk zal worden. "Ik ga nu niet in op namen, alles is nog heel vers. Ronald Koeman had een soort aura om zich heen hangen, hij was écht de baas. Dat heeft uitstekend gewerkt en heeft ons allemaal op een bepaald pad gebracht. In die richting zit ik te denken, dat is wel het gevoel dat ik nu heb", aldus Hoogma.