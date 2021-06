‘Een geweldige speler, al had ik verwacht dat hij Messi zou benaderen’

Dinsdag, 29 juni 2021 om 15:26

Dick van Burik is blij dat Kevin-Prince Boateng na omzwervingen door heel Europa is teruggekeerd bij zijn oude liefde Hertha BSC. De oud-verdediger speelde tussen 2004 en 2007 samen met de middenvelder bij de club uit Berlijn en had destijds hoge verwachtingen. Van Burik dacht zelfs dat de inmiddels 34-jarige Boateng het niveau van Lionel Messi zou kunnen bereiken.

"Toen Kevin van de jeugd doorstroomde naar het eerste elftal van Hertha, hadden we al gelijk in de gaten dat hij zou kunnen uitgroeien tot een speler van wereldklasse", blikt Van Burik met BILD terug op de samenwerking met Boateng van jaren geleden. "Hij is een speler waar supporters voor naar het stadion komen. Kevin had toen al een enorme uitstraling en hij was niet bang om zijn kwaliteiten te tonen op het veld", aldus de oud-speler, die al snel onder de indruk was van de vijftienvoudig international van Ghana.

"Hij is uitgegroeid tot een geweldige speler, al had ik eerlijk gezegd verwacht dat Kevin het niveau van Messi zou benaderen", zo gaat Van Burik verder met zijn analyse over Boateng, die in de afgelopen jaren maar liefst veertien clubs diende. "Zijn passes, overzicht, techniek en neusje voor het doel, hij beschikte over al die kwaliteiten. Het is daarom geweldig dat hij nu terugkeert bij Hertha, het is echt een sprookje. Zoals ze in Nederland zeggen: de cirkel is weer rond."

Van Burik is van mening dat de middenvelder en zijn halfbroer Jérôme Boateng de beste spelers zijn die voortkomen uit de jeugdopleiding van Hertha. "En ze hebben allebei successen geboekt in de absolute top. Daar kan Hertha trots op zijn. Als Jérôme ook zou terugkeren, dan zou dat helemaal geweldig zijn voor de club. Als ze allebei weer zouden uitkomen voor de club waar hun geweldige loopbanen gestalte kreeg, dan kunnen we echt spreken over het sprookje van Hertha." Jérôme Boateng vertrok onlangs na tien seizoenen bij Bayern München en de centrumverdediger heeft nog geen nieuwe club gevonden.