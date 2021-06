Saka behoudt vertrouwen bij Engeland; Werner krijgt voorkeur boven Gnabry

Dinsdag, 29 juni 2021 om 16:51 • Mart Oude Nijeweeme • Laatste update: 17:13

Gareth Southgate en Joachim Löw hebben hun opstelling bekendgemaakt voor de kraker in de achtste finale tussen Engeland en Duitsland. Southgate hoopt met zijn ploeg op een unicum dinsdagavond, daar Engeland er tijdens de knockout-fase van een Europees kampioenschap nog nooit in slaagde in een wedstrijd in de reguliere speeltijd te beslissen. Löw kan bij winst in de achtste finale voor de vierde keer op rij de halve finale halen van een EK sinds zijn aanstelling in 2006.De achtste finale tussen Engeland en Duitsland staat onder leiding van Danny Makkelie.

Engeland stootte vrij eenvoudig door naar de knockout-fase met zeges op Kroatië (1-0) en Tsjechië (1-0) en een gelijkspel tegen Schotland (0-0). De ploeg van Southgate incasseerde net als Italië geen enkele tegentreffer in de groepsfase en is inmiddels negen wedstrijden op rij ongeslagen. Tijdens de laatste vijf wedstrijden werd de nul gehouden. Duitsland kende beduidend meer moeite in een groep met Frankrijk, Portugal en Hongarije en bungelde lange tijd op het randje van de afgrond. Pas in de slotfase van de wedstrijd tegen Hongarije stelde Leon Goretzka de achtste finale veilig.

Bij Engeland keert Mason Mount terug in de wedstrijdselectie. De middenvelder praatte na de remise tegen Schotland na met de later positief geteste Billy Gilmour en moest in verplichte zelfisolatie. Daarmee zag hij de de laatste poulewedstrijd tegen Tsjechië aan zijn neus voorbij gaan. Dat gold ook voor Ben Chilwell, maar de linksback ontbreekt nog in de wedstrijdselectie.

Bukayo Saka krijgt wederom het vertrouwen van Southgate, die Phil Foden en Jack Grealish op de bank houdt. Het talent van Arsenal moet samen met Raheem Sterling voor aanvoer zorgen richting Harry Kane, die nog niet wist te scoren op dit EK. Op het middenveld moeten Declan Rice en Kalvin Phillips voor de balans zorgen bij the Three Lions. Kieran Trippier begint aan de rechterkant van het middenveld.

Aan de kant van Duitsland is Lukas Klostermann de enige afwezige in verband met een dijbeenblessure. Löw geeft op het middenveld de voorkeur aan Goretzka, die Ilkay Gündogan naar de reservebank ziet gaan. Aanvalsleider Timo Werner heeft Thomas Müller en Kai Havertz kort achter zich spelen. De Chelsea-spits moest in de groepsfase Serge Gnabry nog voor zich dulden, maar krijgt op Wembley de kans zich te bewijzen als diepste spits.

Opstelling Engeland: Pickford; Walker, Maguire, Stones; Trippier, Phillips, Rice, Shaw; Saka, Kane, Sterling

Opstelling Duitsland: Neuer; Ginter, Hummels, Rudiger; Kimmich, Kroos, Goretzka, Gosens; Havertz, Müller; Werner.