Frank de Boer stapt op als bondscoach na afgang op het EK

Dinsdag, 29 juni 2021 om 16:25 • Dominic Mostert • Laatste update: 16:40

Frank de Boer vertrekt als bondscoach van Oranje, zo bevestigt de KNVB dinsdagmiddag in een officieel statement. Na een evaluatie op de KNVB Campus in Zeist is besloten om de stekker uit het dienstverband te trekken. De Boer had een doorlopend contract tot het WK 2022 bij de KNVB, die nu op zoek gaat naar een opvolger. De coach had zelf de wens ook de wens om niet door te gaan. De bond hoopt voor de WK-kwalificatiewedstrijd tegen Noorwegen van 1 september een opvolger te presenteren.

"Vooruitlopend op de evaluatie heb ik besloten niet verder te gaan als bondscoach", stelt De Boer op de website van de KNVB. "De doelstelling is niet gehaald, dat is duidelijk. Toen ik in 2020 benaderd werd om bondscoach te worden vond ik het een eer en een uitdaging, maar ik was me ook bewust van de druk die er meteen vanaf mijn aanstelling op zou komen te liggen. Die druk neemt nu alleen maar toe, en dat is geen gezonde situatie voor mij, noch voor de selectie in aanloop naar zo’n belangrijke wedstrijd voor het Nederlands voetbal op weg naar WK-kwalificatie. Ik wil iedereen bedanken, natuurlijk de fans en de spelers. Complimenten ook aan de directie die hier op de campus voor een echt topsportklimaat hebben gezorgd", zo besluit de vertrekkende bondscoach.

Directeur topvoetbal Nico-Hoogma, die de situatie evalueerde met directeur betaald voetbal Eric Gudde en Guido Albers, zaakwaarnemer van De Boer, komt eveneens met tekst en uitleg. "Ondanks alle inzet van Frank is de doelstelling van minimaal de kwartfinale halen niet bewerkstelligd", zo luidt de conclusie. "Als die niet bereikt zou worden zouden we evalueren, wat eventueel een andere uitkomst zou hebben kunnen brengen. We hadden op een beter EK ingezet, dat is niet gelukt."

"De keuze voor Frank heeft anders uitgepakt dan we hadden gehoopt. Er moet nu door mij, na goed intern overleg, een opvolger gevonden worden. Daarbij is haast geboden, want 1 september spelen we alweer de belangrijke kwalificatiewedstrijd tegen Noorwegen in Oslo. We gaan nu verder evalueren, breder dan de coach alleen, het profiel aanscherpen, het werk doen wat van ons hier verwacht mag worden", aldus Hoogma.

Het voortijdige vertrek van De Boer is een nieuwe smet op zijn blazoen, na eerdere ontslagen als trainer van Internazionale en Crystal Palace en een voortijdig vertrek bij Atlanta United in de zomer van 2020. De Boer werd op 23 september aangesteld als opvolger van Ronald Koeman, die ruim een maand daarvoor plots naar Barcelona was vertrokken. De namen van Frank Rijkaard, Peter Bosz, Henk ten Cate en Louis van Gaal werden eveneens genoemd, maar De Boer bleek al snel de meest serieuze kandidaat te zijn.

De Boer debuteerde vorig jaar oktober tegen Mexico als bondscoach van Oranje.

De Boer kende allesbehalve een vlekkeloze start. Zijn debuutwedstrijd, de vriendschappelijke interland tegen Mexico, werd met 0-1 verloren. Vier dagen daarna kwam Oranje ook niet voorbij Bosnië-Herzegovina (0-0), de zwakste ploeg in de groepsfase van de Nations League. Oranje boekte vervolgens een bemoedigend 1-1 gelijkspel in en tegen Italië. Oranje speelde in november gelijk tegen Spanje (1-1) in een vriendschappelijk duel en won de Nations League-wedstrijden tegen Bosnië-Herzegovina (3-1) en Polen (1-2), maar het was niet genoeg voor de groepswinst: Italië pakte één punt meer.

De selecties en opstellingen van De Boer bleven zeker niet zonder kritiek. In maart gaf hij Kenny Tete in de eerste WK-kwalificatiewedstrijd tegen Turkije de voorkeur boven de latere EK-uitblinker Denzel Dumfries. De wedstrijd ging met 4-2 verloren. Tegen Letland (2-0 zege) en Gibraltar (0-7 zege) koos hij vervolgens wel voor Dumfries. Wout Weghorst, die het EK nota bene begon als basisspeler, zat toen nog niet eens bij de selectie, tot verbazing van veel analisten. Ondertussen moest De Boer zich ook verantwoorden voor het selecteren van Quincy Promes, die verdacht wordt van een steekpartij.

Ook de bekendmaking van de definitieve EK-selectie was niet zonder controverse. De bondscoach verzekerde dat hij de afvallers had gebeld, maar bleek niet iedereen te hebben gebeld. Zo vernam Anwar El Ghazi het nieuws via een bericht op WhatsApp, onder toeziend oog van programmamaker Frank Evenblij. Jeremiah St. Juste moest via een journalist horen dat hij was afgevallen. De Boer blunderde op de persconferentie door te verklaren dat Donny van de Beek 'rond de vierduizend' minuten speelde voor Manchester United in het afgelopen seizoen, maar dat bleken er 1.456 te zijn.

De voorbereiding op het EK werd verstoord door een positieve coronatest bij Jasper Cillessen. De doelman kon later aansluiten, maar hoefde van De Boer helemaal niet meer te verschijnen bij de selectie. Cillessen reageerde woedend. "heb vanwege corona één dag verkoudheidsklachten gehad, maar verder 0,0 problemen. En dan wordt er nu gezegd dat ik niet fit ben? Daar zullen de bondscoach en ik het nooit over eens worden", foeterde de keeper in gesprek met De Telegraaf. Verder stond de landelijke discussie in het teken van de formatie: zou Oranje op het EK 4-3-3 of 5-3-2 gaan spelen? De keuze van De Boer viel in alle wedstrijden op de 5-3-2-variant. Na drie gewonnen groepswedstrijden was Nederland optimistisch gestemd, maar het debacle tegen Tsjechië is De Boer fataal geworden.