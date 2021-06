Memphis Depay laat voor het eerst van zich horen sinds uitschakeling

Dinsdag, 29 juni 2021 om 13:11 • Mart Oude Nijeweeme • Laatste update: 13:16

Memphis Depay heeft dinsdagmiddag via sociale media voor het eerst van zich laten horen sinds de uitschakeling van Oranje op het Europees kampioenschap. Na de nederlaag tegen Tsjechië (0-2) verscheen de aanvaller niet voor de camera van de NOS, terwijl de publieke omroep de sterspeler wel graag wilde spreken. Aanleiding was een dopingcontrole, zo bleek later. Depay biedt via een bericht op Twitter en Instagram onder meer zijn verontschuldigingen aan richting de fans en spreekt de hoop op betere tijden uit.

Depay was een van de spelers die het moest ontgelden na de uitschakeling van Oranje. De aanvaller grossierde in balverlies (liefst 25 keer) en was net als een aantal andere spelers het merendeel van de wedstrijd onzichtbaar. "Het is moeilijk om deze enorme teleurstelling onder woorden te brengen en acceptatie te vinden", begint Depay zijn verhaal. "Na het missen van twee toernooien konden we eindelijk Oranje weer vertegenwoordigen, maar we hebben ons doel niet bereikt. Het spijt me aan alle fans dat we op deze manier zijn uitgeschakeld, ik begrijp de teleurstelling."

Het artikel gaat verder onder de video Meer videos

Depay meldt zich deze zomer bij Barcelona, nadat hij zijn transfer bij de Spaanse grootmacht gedurende het EK afgerond zag worden. In zijn reactie spreekt hij verder zijn dank uit naar iedereen die het Nederlands elftal gesteund heeft tijdens het Europees kampioenschap. "Ik wil iedereen bedanken die ons heeft gesteund, van de fans in het stadion en de familie achter de televisie, tot de mensen op straat", gaat Depay verder. "Jullie hebben allemaal geduimd voor ons en dat gaf het team een ??geweldig gevoel. Het is nooit tijd om op te geven, ook al hebben we nu gefaald. We kunnen ervan leren en in de toekomst sterker terugkomen."

Derksen haalt uit: ‘Hij heeft met zijn grote bek vier keer slecht gespeeld’

Johan Derksen haalde vernietigend uit naar Memphis Depay na dienst prestaties op het EK. Lees artikel

De reactie van Depay liet lang op zich wachten, daar de NOS de aanvaller liever meteen na de verloren achtste finale voor de camera had gehad. "Memphis was bij de dopingcontrole", vertelde Stekelenburg tijdens de voorbeschouwing op de achtste finale tussen Frankrijk en Zwitserland maandagavond. "Als hij drie keer gescoord had en daarna de dopingcontrole had, zou hij waarschijnlijk wel vrij snel een manier hebben gevonden om toch een interview te geven. Ik snap wel dat je enorm teleurgesteld bent. Niet iedereen is Matthijs de Ligt, niet iedereen staat na zo’n wedstrijd meteen voor onze camera."