Ronald Koeman niet blij met overbelasting van achttienjarige Pedri

Dinsdag, 29 juni 2021 om 13:03 • Dominic Mostert • Laatste update: 13:08

Barcelona wil niet dat Pedri met Spanje naar de Olympische Spelen gaat. De achttienjarige middenvelder werd dinsdagmiddag opgenomen in de olympische selectie en was daarmee een van de zes huidige EK-gangers die ook op het toernooi in Tokio wordt verwacht. Barcelona vreest voor overbelasting van de jongeling in de aanloop naar het nieuwe seizoen en wil volgens Cadena SER in gesprek met voetbalbond (RFEF), met als doel om de deelname van Pedri aan de Olympische Spelen te voorkomen.

Pedri deed vorig seizoen in liefst 37 competitieduels mee en miste tot dusver nog geen minuut op het EK. Hij stond negentig minuten op het veld in alle groepswedstrijden en deed maandagavond 120 minuten mee in de achtste finale tegen Kroatië, die in de verlenging werd beslist (3-5). Vrijdag wacht voor Spanje de kwartfinale tegen Zwitserland. Als de ploeg van bondscoach Luis Enrique de finale haalt, die op 11 juli wordt gespeeld, heeft Pedri vervolgens maar elf dagen voordat Spanje in de eerste groepswedstrijd op de Olympische Spelen aantreedt tegen Egypte. De andere groepsgenoten zijn Argentinië en Australië.

Van de huidige EK-gangers zijn behalve Pedri ook Unai Simón, Pau Torres, Eric García, Pedri, Dani Olmo en Mikel Oyarzabal opgenomen in de olympische selectie. Dani Ceballos, Marco Asensio en Mikel Merino gaan als dispensatiespelers mee naar Japan. Ronald Koeman, de trainer van Barcelona, kan behalve Pedri en García ook Óscar Mingueza pas later verwelkomen vanwege deelname aan het mondiale sportevenement. Maar als het aan Barcelona ligt, wordt in ieder geval Pedri dus uit de selectie gehaald.

Luis de la Fuente, verantwoordelijk voor de Spaanse olympische ploeg, heeft veel vertrouwen in de spelers die momenteel deelnemen aan het EK en zich later bij zijn selectie voegen. "Ze zullen met een goede en uitzonderlijke motivatie aansluiten. Het zijn jonge spelers met uitzonderlijke kwaliteiten", zegt De la Fuente op de persconferentie waarop zijn selectie wordt bekendgemaakt. "Ik maak me geen zorgen. Ik hoop dat ze pas de twaalfde aansluiten, na het winnen van de EK-finale."

De volledige selectie:

Doel: Álvaro Fernández (Huesca), Unai Simón (Athletic), Álex Domínguez (Las Palmas)

Verdediging:: Óscar Mingueza (Barcelona), Jesús Vallejo (Granada), Eric García (Barcelona), Pau Torres(Villarreal), Óscar Gil (Espanyol), Juan Miranda (Betis).

Middenveld: Marc Cucurella (Getafe), Jon Moncayola (Osasuna), Martín Zubimendi (Real Sociedad), Dani Ceballos (Real Madrid), Mikel Merino (Real Sociedad), Carlos Soler (Valencia), Pedri (Barcelona).

Aanval: Bryan Gil (Sevilla), Marco Asensio (Real Madrid), Dani Olmo (RB Leipzig), Mikel Oyarzabal (Real Sociedad), Rafa Mir (Wolverhampton), Javi Puado (Espanyol).