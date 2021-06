Vertrek De Boer als bondscoach van Oranje is aanstaande

Dinsdag, 29 juni 2021 om 12:45 • Dominic Mostert • Laatste update: 12:51

Het vertrek van Frank de Boer als bondscoach van Oranje is aanstaande, meldt het Algemeen Dagblad. Volgens de krant wordt die knoop dinsdag nog doorgehakt. Op de KNVB Campus in Zeist is de bondsdirectie dinsdagmiddag begonnen aan de evaluatie van het mislukte EK van Oranje. De verwachting is dat De Boer zelf opstapt, maar ook binnen de bond leeft de overtuiging dat de samenwerking geen toekomst meer heeft.

De evaluatie stond eigenlijk voor donderdag gepland, maar alle hoofdrolspelers besloten eerder bij elkaar te komen. Eerder op de dinsdag meldde de NOS al dat bronnen aangeven dat de kans op een langer verblijf van De Boer klein is. De KNVB zal de komende weken op zoek gaan naar een opvolger, die al voor de uitwedstrijd tegen Noorwegen op 1 september voor de groep moet staan. Daarmee wordt het dienstverband van De Boer voortijdig beëindigd: de voormalig succestrainer van Ajax tekende negen maanden geleden een contract tot en met het WK 2022.

Na de 0-2 nederlaag tegen Tsjechië kwam er veel kritiek op De Boer. Onder meer de speelstijl van Oranje werd aan de kaak gesteld, terwijl er veel onbegrip was over een wissel die hij toepaste tien minuten na rust. Na de rode kaart van Matthijs de Ligt haalde hij Donyell Malen naar de kant ten faveure van Quincy Promes. "Misschien zegt Frank zelf dat hij in de spiegel heeft gekeken en ermee stopt. Hij krijgt veel kritiek, maar het is niet helemaal onterecht omdat hij ook vreemde keuzes heeft gemaakt", zei Jack van Gelder maandagavond in het televisieprogramma Humberto.

"Je bent terneergeslagen natuurlijk. Je bent heel teleurgesteld. Iedereen had een heel andere route in zijn hoofd", reageerde De Boer zondagavond na de nederlaag in gesprek met de NOS. Op de vraag of hij werkzaam blijft als bondscoach kon hij toen nog geen antwoord geven. "Daar hoef ik nu nog geen antwoord op te geven. Daar gaan we rustig over nadenken. Op dit moment zit ik met een ongelooflijke kater, net als alle spelers en alle fans. Het was fantastisch om te zien dat de fans er weer waren. Die hadden we graag wat willen geven, maar helaas is dat niet gebeurd", vertelde de bondscoach.