Fred Rutten reageert op bondscoachschap en noemt kandidaat

Dinsdag, 29 juni 2021 om 11:56 • Mart Oude Nijeweeme • Laatste update: 12:09

Fred Rutten ziet zichzelf niet als bondscoach aan de slag gaan bij het Nederlands elftal, zo heeft hij dinsdagmorgen aangegeven bij de EK-show van Voetbal International. Sinds de uitschakeling van Oranje op het Europees kampioenschap tegen Tsjechië (0-2) is de discussie over het functioneren van Frank de Boer losgebarsten. Jack van Gelder meldde maandagavond bij Humberto dat de KNVB dinsdag al een evaluatie op het programma heeft staan met De Boer. Rutten speculeert ondertussen over een mogelijke opvolger.

Rutten was in het verleden dichtbij een functie als assistent-bondscoach bij Oranje, maar zag hoe de KNVB in 2017 op het laatste moment Dick Advocaat verkoos boven Henk ten Cate. "Ik had dat wel leuk gevonden ja", blikt Rutten nogmaals terug op die soap. Dat zijn naam nu wordt genoemd als mogelijke opvolger van De Boer, vindt hij niet helemaal terecht. "Als ik kijk naar welke bondscoaches we allemaal hebben gehad. Louis van Gaal heeft een aardige palmares. Guus Hiddink, Bert van Marwijk. Ik heb één keer de TOTO KNVB Beker gewonnen (met FC Twente in 2001, red.) en that's it. In de beeldvorming staat niet iedereen te trappelen om van Fred Rutten de nieuwe bondscoach te maken."

Toch kan hij niet onderdrukken dat het hem streelt dat zijn naam in verband wordt gebracht met dergelijke trainersfuncties. "We zijn allemaal een beetje ijdel", geeft de voormalig trainer van Feyenoord en PSV te kennen. "Als je naam ergens mee in verband wordt gebracht, streelt dat iedereen. In welke rol dan ook. Maar voorlopig zit er een bondscoach en die bondscoach gaat evalueren en zal keuzes gaan maken. Maar het wordt wel keel kort dag. Als je heel objectief gaat kijken, we hebben in september alweer een interland (1 september WK-kwalificatie tegen Noorwegen, red.). Dat is snel hè. Dan kan je de boel wel op de schop gooien, maar dat is een lastig verhaal."

Rutten is van mening dat de schuld niet alleen bij De Boer moet worden gezocht. Hij vindt dat de KNVB medeschuldig is. "Trainers kiezen altijd voor een carrière en daar hangt een bepaald salaris aan vast", aldus Rutten. "Als de bond zich daar niet in wil ontwikkelen, zullen de allerbeste trainers nooit in Zeist komen werken. En daarmee bedoel ik niet de bondscoach, maar de trainers die daaronder zitten. Als je een goede visie en een goede strategie hebt, of dat nou bij een bond of bij een vereniging is, dan is dat je basis om je door te ontwikkelen en geld te genereren. "

De komende weken moet blijken of de KNVB voldoende vertrouwen heeft in De Boer als bondscoach in aanloop naar het WK van 2022 in Qatar. Ondertussen speculeert Rutten over zijn mogelijke opvolger. "Hij zal het niet gaan doen, maar ik zeg Erik ten Hag." Dat Ten Hag net zijn contract heeft verlengd bij Ajax tot medio 2023, hoeft volgens Rutten geen struikelblok te vormen. "We weten allemaal hoe het gaat in het voetbal. We tekenen en vliegen gewoon weer uit. Dat gaat heel snel. Andersom net zo, als je niet presteert vlieg je er ook uit."