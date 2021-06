Kylian Mbappé heeft spijt: ‘Moeilijk om deze pagina om te slaan’

Dinsdag, 29 juni 2021 om 09:40 • Yanick Vos • Laatste update: 09:52

Frans international Kylian Mbappé voelt zich schuldig nadat hij maandagavond de beslissende strafschop miste in de strafschoppenserie tegen Zwitserland. In de achtste finales van het EK was de stand na 120 minuten voetbal nog altijd 3-3, waarna penalty’s zouden bepalen welk land zich zou plaatsen voor de kwartfinale. Iedereen schoot raak, behalve Mbappé.

Mbappé voelt zich schuldig nadat zijn strafschop gekeerd werd door de Zwitserse doelman Yann Sommer. "Het is moeilijk om de pagina om te slaan", begint de aanvaller zijn reactie op sociale media. "Het verdriet is enorm na deze eliminatie. We zijn niet in staat gebleken ons doel te bereiken. Het spijt me van de strafschop. Ik wilde de ploeg helpen, maar ik heb gefaald. Het zal lastig worden de slaap te vatten, maar helaas zijn dit de risico's van de sport waar ik zoveel van houd."

Het artikel gaat verder onder de video Meer videos

Hugo Lloris keerde in de tweede helft bij een 0-1 achterstand een strafschop van Ricardo Rodríguez, maar hield er in de strafschoppenserie geen tegen. De keeper neemt Mbappé niets kwalijk. “We winnen samen en we verliezen samen”, reageerde hij na afloop in gesprek met BeIn Sports. “We zijn met zijn allen verantwoordelijk voor de uitschakeling. Het is pijnlijk en er is niemand naar wie we moeten wijzen. Er zijn geen excuses. Ik ben diep teleurgesteld, daar hoeven we het niet over te hebben.”

Op social media wordt Mbappé getroost, onder meer door Pelé. “Kop op, Kylian! Morgen is de eerste dag van je nieuwe reis”, aldus de Braziliaans topscorer aller tijden. Waar Mbappé treurt, werd Sommer de held van Zwitserland, dat tien minuten voor tijd nog tegen een 3-1 achterstand aankeek. “Ik ben ontzettend trots op het team”, zei hij na afloop tegen SFR. “We hebben uitstekend gespeeld tegen een ongelooflijk team. Het is onvoorstelbaar hoe wij ons terug in de wedstrijd hebben geknokt.” In de kwartfinale neemt Zwitserland het aanstaande vrijdag om 18.00 uur in Sint-Petersburg op tegen Spanje.