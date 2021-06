Frankrijk gefileerd na desastreus verlopen EK: ‘Als een pannenkoek’

Dinsdag, 29 juni 2021 om 09:31 • Mart Oude Nijeweeme • Laatste update: 10:00

Daags na de uitschakeling op het Europees kampioenschap worden in Frankrijk de wonden gelikt. De ploeg van Didier Deschamps gold als titelfavoriet, maar werd maandagavond geëlimineerd door Zwitserland, dat na strafschoppen te sterk bleek (3-3). Kylian Mbappé werd de schlemiel met het missen van de beslissende strafschop. De sterspeler van Paris Saint-Germain speelde een ongelukkige wedstrijd en krijgt van L'Équipe een vier als rapportcijfer. Desondanks richten de meeste kritieken zich tot Deschamps.

Er leek lange tijd geen vuiltje aan de lucht voor de ploeg van Deschamps. Frankrijk kwam in het eerste bedrijf weliswaar op achterstand en mocht van geluk spreken dat Ricardo Rodríguez na rust een strafschop miste, maar stond tien minuten voor tijd op een comfortabele 3-1 voorsprong. "Het is moeilijk uit te leggen", zei Deschamps na afloop bij beIN Sports. "We hadden een duidelijk strijdplan, maar Zwitserland bracht ons in de problemen. Tijdens de rust hebben we het tij kunnen keren. Dat ging goed tot de tachtigste minuut. In de verlenging hebben we nog een aantal kansen gekregen, maar het was niet genoeg. Dit is voetbal, helaas houdt het hier op voor ons."

Over zijn toekomst wilde Deschamps niet teveel uitwijden. "Dat is op dit moment niet aan de orde", aldus de oefenmeester. "We hebben elkaar dingen verteld. Er heerst solidariteit en er komen veel krachten los uit deze groep. Ik voel me hier verantwoordelijk voor, zoals elke keer dat het misgaat. Het heeft tijd nodig om dit te verwerken. Of jullie mij in september weer zien? Dat is wel de planning." Deschamps zag hoe Karim Benzema de Zwitserse treffer binnen een kwartier na rust onschadelijk maakte, waarna Paul Pogba het duel een kwartier voor tijd leek te beslissen met een prachtig afstandsschot. Haris Seferovic hield Zwitserland echter in de slotfase in leven met een schot van afstand.

In de Franse media wordt met een beschuldigende vinger gewezen naar Deschamps. "De trainer maakte een fout met zijn basisopstelling, voordat hij die recht zette. De individuele klasse hield Les Bleus in de wedstrijd, maar hij wekte geen moment de indruk de controle te hebben tijdens dit EK", schrijft L'Équipe. Deschamps begon verrassend genoeg met Clément Lenglet in de basis, die voorafgaand aan de achtste finale nog geen minuut in actie was gekomen dit EK. De centrale verdediger krijgt van L'Équipe een twee als rapportcijfer, net als ploeggenoten Presnel Kimpembe en Benjamin Pavard. Lenglet liet zich kinderlijk eenvoudig aftroeven bij de openingstreffer van Seferovic en werd in de rust vervangen door Kingsley Coman.

"De wereldkampioen verlaat Boekarest met gebogen hoofd en in tranen door de kleinst mogelijke achterdeur na wat een van de grootste fiasco's in de historie van de nationale ploeg zal blijven", schrijft La Figaro. "Les Bleus waren onherkenbaar in vergelijking met de dappere overwinning op Duitsland van dertien dagen eerder. Natuurlijk kun je een fout maken, maar dan is het een kwestie die recht te zetten. Dat weet Deschamps als geen ander." Het is nog maar de vraag of de Franse leermeester het vertrouwen krijgt richting het WK van 2022 in Qatar. Volgens RMC Sport staat er nog deze week een evaluatie op het programma met voorzitter Noël Le Graët.

Ook Le Monde toonde weinig medeleven met Deschamps. "Frankrijk loopt tegen een Zwitserse muur", concludeert de krant. "We bekennen schuld: ook uren na de wedstrijd snappen we nog steeds niet wat het elftal heeft gedaan. Hoe kon dit team, bewierookt vanwege de kracht en met een coach die geobsedeerd is door winnen, op z'n kop gegooid worden als een pannenkoek?” Deschamps is bezig aan zijn negende jaar als bondscoach van de Franse nationale ploeg en heeft nog een contract tot volgend jaar december.