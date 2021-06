Di Marzio en Romano bevestigen extra optie voor Onana in 2022

Dinsdag, 29 juni 2021 om 07:54 • Yanick Vos • Laatste update: 08:45

Internazionale heeft zich gemeld bij het management van André Onana. De Italiaanse transferexperts Fabrizio Romano en Gianluca Di Marzio melden onafhankelijk van elkaar via hun kanalen dat de Ajax-doelman geen doelwit is voor deze transferperiode, maar pas serieus in beeld komt als hij over een jaar transfervrij is. Directeur voetbalzaken Marc Overmars doet er op zijn beurt alles aan om de Kameroense doelman te verkopen, maar vooralsnog heeft Ajax geen bod ontvangen.

Romano benadrukt op Twitter dat Onana deze transferperiode geen optie is voor Internazionale. Arsenal heeft de keeper al langer op de korrel, al pakken the Gunners vooralsnog niet door. Diverse Franse clubs zien Onana naar verluidt als optie. Di Marzio voegt daaraan toe dat Inter op zoek is naar opties om de selectie van Simone Inzaghi te versterken. Héctor Bellerín staat op het wensenlijstje van de Italiaanse topclub. De rechtsback van Arsenal heeft dezelfde zaakwaarnemer als Onana: Albert Botines.

Maandagavond meldde The Athletic nog dat Onana serieus overweegt om komend seizoen bij Ajax te blijven en zijn tot medio 2022 lopende contract uit te zitten. Daarmee zouden de Amsterdammers dus een miljoenensom voor Onana mislopen. Wel kan de 25-jarige goalie in dat geval nog een half jaar voor Ajax spelen. Onana zit zoals bekend een schorsing uit voor het innemen van het verboden middel furosemide. Aanvankelijk werd Kameroener voor twaalf maanden geschorst, maar het internationaal sporttribunaal CAS kortte de straf begin juni in. Onana mag vanaf 4 november 2021 weer in actie komen en mag twee maanden eerder zijn trainingsactiviteiten op clubniveau hervatten.

Volgens de NOS zou Arsenal zes tot negen miljoen euro willen betalen voor de goalie, nu zijn schorsing is ingekort. Het is echter al een tijd stil rond de belangstelling van Arsenal. Zaterdag meldde Romano nog dat AS Monaco zich bij Ajax heeft gemeld voor Onana, maar niet tot een akkoord wist te komen. Details over de aanbieding had Romano daarbij niet. Wel is duidelijk dat Monaco gaat voor Alexander Nübel, die voor twee seizoenen wordt gehuurd van Bayern München.