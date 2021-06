Messi bereikt nieuwe mijlpaal en blinkt uit; kwartfinales bekend

Dinsdag, 29 juni 2021 om 06:55 • Yanick Vos • Laatste update: 07:03

Argentinië heeft in de nacht van maandag op dinsdag ook de laatste groepswedstrijd van de Copa América gewonnen. Bolivia werd met 1-4 verslagen, mede door twee doelpunten van Lionel Messi. De Argentijnse aanvoerder speelde zijn 148ste interland en is Javier Mascherano voorbij als recordinternational. De ploeg van bondscoach Lionel Scaloni plaatst zich als groepswinnaar van de kwartfinale en neemt het in de volgende ronde op tegen Ecuador, de nummer vier van Groep B.

Argentinië was al zeker van een plek in de volgende ronde en kende tegen Bolivia geen problemen. Ajax-verdediger Lisandro Martínez vormde in de Arena Pantanal het centrale duo achterin samen met Fiorentina-mandekker German Pezzella, terwijl Nicolás Tagliafico negentig minuten op de bank zat; Marcos Acuña kreeg de voorkeur op links. In de voorhoede kreeg Sergio Agüero het vertrouwen, met Messi in zijn rug. De wedstrijd was pas vijf minuten onderweg toen laatstgenoemde op briljante wijzen het openingsdoelpunt voorbereidde. Met een handig wippertje zette hij Alejandro Gómez vrij voor de keeper. De aanvaller van Sevilla haalde uit vanuit de lucht en liet doelman Carlos Lampe kansloos.

Nog voor rust wist Messi de voorsprong eigenhandig uit te bouwen naar 0-3. In de 33ste minuut scoorde hij vanaf elf meter en een kleine tien minuten later maakte hij zijn tweede van de avond. Na een pass in de diepte van Agüero zag Messi dat Lampe te ver voor zijn doel stond. De Argentijn schoot de bal handig over de sluitpost heen en bracht de marge op drie. In het tweede bedrijf deed Bolivia nog wat terug via Erwin Saavedra, maar de eindstand werd bepaald door invaller Lautaro Martínez. De Internazionale-spits stond koud in het veld toen hij van dichtbij raak schoot.

#CopaAmérica ?? ¡Nivel de elite! La dupla Agüero????Messi nos dejó este gol fantástico para el recuerdo ?? ???? Bolivia ?? Argentina ????#VibraElContinente #VibraOContinente pic.twitter.com/BgGfawBfKk — Copa América (@CopaAmerica) June 29, 2021

¡ASÍ QUEDARON LOS CUARTOS DE FINAL! ??? Estos serán los cruces de la próxima fase de la CONMEBOL #CopaAmérica ?? ASSIM FICARAM AS QUARTAS DE FINAL! ??? Estes serão os cruzamentos da próxima fase da CONMEBOL #CopaAmérica ??#VibraElContinente #VibraOContinente pic.twitter.com/ooVZWvHY6J — Copa América (@CopaAmerica) June 29, 2021

Dankzij de ruime overwinning plaatst Argentinië zich als groepswinnaar voor de laatste acht. In dezelfde groep won Uruguay met 1-0 van Paraguay door een treffer van Edinson Cavani, waardoor de Uruguayanen als nummer twee doorgaan naar de volgende ronde. Op 3 juni staat voor Argentinië de kwartfinale tegen Ecuador op het programma; Uruguay neemt het dan op tegen Colombia. Een dag eerder worden de kwartfinales Brazilië – Chili en Peru – Paraguay afgewerkt.