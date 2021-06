Frankrijk na zinderende 3-3 en gemiste penalty Mbappé naar huis

Frankrijk is maandagavond in een spectaculaire wedstrijd uitgeschakeld op het EK door Zwitserland. Les Bleus werden door twee treffers van Karim Benzema teruggebracht van een achterstand en dachten de winst na de fantastische 3-1 van Paul Pogba binnen te hebben. Zwitserland kwam echter terug via twee late treffers en dwong zeer verrassend een penaltyserie af: 3-3. Daarin bleken de Zwitsers het sterkt, toen Kylian Mbappé zijn strafschop miste: 4-5 in de penaltyserie. Zwitserland staat in de kwartfinale tegenover Spanje, dat maandag na verlenging won van Kroatië (3-5).

Er was voor bondscoach Didier Deschamps weinig om tevreden over te zijn na de eerste helft. Frankrijk stond met 0-1 achter bij rust en creëerde weinig serieuze kansen om daar iets aan te doen. Zwitserland oogde rustig aan de bal, zocht naar vrije spelers en probeerde frivool voetbal te spelen. In de achterhoede stond de ploeg van Vladimir Petkovic compact, waardoor Frankrijk moeite had om een opening te vinden. Een venijnig afstandsschot van Adrien Rabiot, dat net naast zeilde, was een van de weinige gevaarlijke doelpogingen. Op dat moment, in minuut 29, leidde Zwitserland al.

Het doelpunt van de Zwitsers viel na een klein kwartier. Steven Zuber zette Benjamin Pavard op het verkeerde been en verstuurde vanaf de linkerflank een voorzet richting Haris Seferovic. De spits hield Clément Lenglet gemakkelijk van zich af en kopte tegendraads raak in de linkerhoek: 0-1. In de openingsfase van de tweede helft kwam Frankrijk enkele keren goed weg. Breel Embolo sprintte gevaarlijk langs de rechterflank en bereikte Seferovic, maar die kreeg zijn voet niet goed tegen de bal; kort daarna kreeg Zwitserland een penalty, die werd gemist door Ricardo Rodríguez.

De voormalig linksback van PSV mocht aanleggen vanaf elf meter na een overtreding van Pavard op Zuber. De back begon buiten het strafschopgebied een sliding, maakte volgens de arbitrage een overtreding die erbinnen was en werd bestraft. Rodríguez zocht de linkerhoek op, maar Hugo Lloris raadde zijn intenties. De gestopte penalty blies de Franse hoop nieuw leven in. Binnen vier minuten was de wedstrijd 180 graden gedraaid en leidde Frankrijk. Benzema zorgde voor de gelijkmaker toen hij in het strafschopgebied werd gevonden door Kylian Mbappé, de bal handig meenam achter het standbeen en keeper Yann Sommer passeerde.

Het was vervolgens ook Benzema die Frankrijk op voorsprong zette. De spits was het eindstation van een vlotte aanval in het strafschopgebied: een hakbal van Mbappé kwam terecht bij Antoine Griezmann, die Benzema met een voorzet in staat stelde om bij de tweede paal binnen te koppen. Pogba leek de wedstrijd een kwartier voor tijd te beslissen met een weergaloos afstandsschot. Vanaf een kleine 25 meter krulde hij de bal in de rechterkruising: 3-1. Zwitserland kwam echter terug tot 3-2, toen Seferovic in minuut 81 opnieuw raak kopte, ditmaal na een voorzet van Kevin Mbabu. Een goal van Mario Gavranovic werd afgekeurd wegens buitenspel en dus leek een verlenging uit te blijven. Maar in de eerste minuut van de blessuretijd dwong diezelfde Gavranovic alsnog een verlenging af: hij ontving de bal van Granit Xhaka door de as van het veld, stuurde Presnel Kimpembe het bos in en verschalkte Lloris: 3-3. In de zinderende slotfase raakte de Franse invaller Kingsley Coman uit een volley de lat, waardoor een verlenging volgde.

Daarin kon Benzema al na drie minuten niet verder. De tweevoudig doelpuntenmaker strompelde naar de kant en werd vervangen door Olivier Giroud. Pavard zag vlak daarna zijn volley knap uit het doel worden getikt door Sommer. Coman raakte uit een lastige hoek het zijnet, terwijl ook Zwitserland enkele keren aandrong, maar niet tot een echte kans kwam. In de tweede helft kreeg Mbappé een enorme kans na een steekbal van Pogba, maar de aanvaller raakte de bal van dichtbij volledig verkeerd. Giroud schoot de bal daarna uit kansrijke positie op de rug van Mbappé. De spits kreeg in de 119de minuut een kopkans, maar wist Sommer niet verschalken. In de penaltyserie bleven zowel de Fransen als Zwitsers ijzig kalm, totdat Mbappé de beslissende penalty miste. Sommer dook de bal knap uit de hoek: 4-5 in strafschoppen.