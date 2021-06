Derksen wijst opvolger De Boer aan: ‘Een waardig vertegenwoordiger’

Maandag, 28 juni 2021 om 22:22 • Jeroen van Poppel • Laatste update: 22:23

Na de deceptie van Oranje in de achtste finale van het EK wordt in De Oranjezomer uitgegaan van het vertrek van Frank de Boer. Johan Derksen beschouwt Giovanni van Bronckhorst als een goede opvolger van de huidige bondscoach van het Nederlands elftal en René van der Gijp kan zich daarin vinden.

Derksen gelooft dat de KNVB op de achtergrond al werkt aan het ontslag van De Boer. "Ik denk dat de KNVB nu op zoek is naar een alternatief, maar die liggen niet voor het oprapen, want de grote jongens willen ook niet het Nederlands elftal trainen voor een KNVB-cao-loon. De grote jongens kunnen goud verdienen bij de internationale topclubs", aldus Derksen, die De Boer niet ziet blijven. "Met goed fatsoen is het draagvlak voor hem helemaal weg, tot die conclusie zou hij zelf ook moeten komen. Hij is niet de man die nu weer aan een nieuwe serie kan beginnen."

Wilfred Genee stipt aan dat het Nederlands elftal dit kalenderjaar nog zeven WK-kwalificatieduels speelt: begin september tegen Noorwegen (uit), Montenegro (thuis) en Turkije (thuis), dan begin oktober tegen Letland (uit) en Gibraltar (thuis) en midden november tegen Montenegro (uit) en Noorwegen (thuis). Mocht de KNVB inderdaad overgaan tot ontslag, dan heeft de bond dus twee maanden om een opvolger te vinden.

Van der Gijp somt de mogelijkheden op. "Waar ga je in zoeken? Ga je iemand met ervaring zoeken, Henk ten Cate bijvoorbeeld? Of neem je Phillip Cocu of Van Bronkhorst, ga je het daarin zoeken? Ik weet het niet." Derksen weet wel wat hij zou doen. "Cocu heeft het als coach nergens waargemaakt, en ik vind Van Bronckhorst wel een waardige man die Nederland kan vertegenwoordigen. En Van Bronckhorst heeft zo onmetelijk veel geld verdiend, die wil ook wel voor een normaal salaris weer werken, denk ik." Van Bronckhorst werkte bijna het volledige kalenderjaar 2020 voor het Chinese Guangzhou R&F, naar verluidt voor een salaris van twaalf miljoen euro per seizoen. Van der Gijp voegt tot slot overigens toe dat hij Van Bronckhorst ook wel ziet zitten.