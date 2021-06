Waarom Donyell Malen geen interview gaf: ‘De KNVB was hem kwijt’

Maandag, 28 juni 2021 om 20:59 • Dominic Mostert • Laatste update: 21:18

Na de nederlaag van Oranje tegen Tsjechië (0-2) verschenen Memphis Depay en Donyell Malen niet voor de camera van de NOS. De publieke omroep had de twee aanvallers graag gesproken, maar kreeg te horen dat Depay een de dopingcontrole onderging en Malen 'kwijt' was, vertelt journalist Jeroen Stekelenburg maandagavond bij Studio Europa. Uiteindelijk gaven Matthijs de Ligt, Frenkie de Jong, Georginio Wijnaldum, Denzel Dumfries en bondscoach Frank de Boer een interview.

"Memphis was bij de dopingcontrole", vertelt Stekelenburg tijdens de voorbeschouwing op de achtste finale tussen Frankrijk en Zwitserland. "Als hij drie keer gescoord had en daarna de dopingcontrole had, zou hij waarschijnlijk wel vrij snel een manier hebben gevonden om toch een interview te geven. Ik snap wel dat je enorm teleurgesteld bent. Niet iedereen is Matthijs de Ligt, niet iedereen staat na zo’n wedstrijd meteen voor onze camera."

Theo Janssen vindt dat spelers in goede en slechte tijden bereid moeten zijn om interviews te geven. “Absoluut. Ik ben vooral heel erg benieuwd naar de reden waarom Malen er niet was. Mocht hij misschien niet?”, vraagt de oud-middenvelder zich af. "Wat wij te horen kregen van de mensen van de KNVB die er dan meestal voor zorgen dat ze wel komen, is dat ze hem op een gegeven moment kwijt waren", antwoordt Stekelenburg. "Dat klinkt een beetje gek, maar ja. Ik kan alleen maar doorgeven wat ik te horen krijg."

Janssen spreekt van ‘slechte excuses’. Hugo Borst vindt dat perschef Bas Ticheler ‘er een potje van heeft gemaakt’. “Vroeger had je Kees Jansma. Dat was iemand die spinde en coachte. Ik heb de indruk gehad dat Frank de Boer heel erg een Kees Jansma nodig had. Bas Ticheler is daar in charge en heeft er een potje van gemaakt. Als jij je met een kluitje in het riet laten sturen, ‘Malen, ja we kunnen hem niet vinden!’, dan ben je toch gewoon genaaid?" Stekelenburg is het daar niet helemaal mee eens. "Wij mogen ook nergens meer lopen. Pre-corona kon je zelf nog een gang in lopen, maar nu zitten de stadions niet meer zo in elkaar."