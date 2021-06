Spanje klopt Kroatië in spektakelstuk met 3-5 en bereikt kwartfinale

Maandag, 28 juni 2021 om 20:32 • Dominic Mostert • Laatste update: 20:39

Spanje heeft in een spectaculaire wedstrijd tegen Kroatië een ticket opgeëist voor de kwartfinale van het EK. De ploeg van bondscoach Luis Enrique leek in de reguliere speeltijd af te rekenen met de vicewereldkampioen, maar kon de 3-3 in de blessuretijd niet voorkomen. In de verlenging maakte uitgerekend de hevig bekritiseerde Álvaro Morata de 3-4 en besliste Mikel Oyarzabal de wedstrijd: 3-5. Het was de meest doelpuntrijke EK-wedstrijd sinds Joegoslavië - Frankrijk (5-4) in 1960. Bovendien was het de eerste wedstrijd in de geschiedenis van het EK met acht verschillende doelpuntenmakers. Spanje neemt het vrijdag in de kwartfinale op tegen de winnaar van het duel tussen Frankrijk en Zwitserland.

Bondscoach Luis Enrique voerde twee wijzigingen door in de opstelling van Spanje. Linksback José Gayà, die nog geen minuut speelde op het EK, kreeg de voorkeur boven Jordi Alba. In de voorhoede kreeg Ferran Torres een kans, waardoor Gerard Moreno op de bank begon. De voorbereiding van Kroatië werd verstoord door een positieve coronatest bij Ivan Perisic. De aanvaller had een basisplaats in alle groepswedstrijden en kwam zowel tegen Tsjechië (1-1) als Schotland (3-1) tot scoren. Perisic is in quarantaine en zijn absentie werd opgevangen door Ante Rebic. In de achterhoede vond een verrassende wijziging plaats ten opzichte van het laatste groepsduel met Schotland (3-1 zege): Dejan Lovren werd vervangen door Duje Caleta-Car.

Door een shockerende blunder van doelman Unai Simón van Spanje greep Kroatië na negentien minuten de leiding. De doelman schatte een terugspeelpass van Pedri volledig verkeerd in, raakte de bal licht en maakte zodoende een eigen doelpunt. Het was alweer het negende eigen doelpunt van het toernooi, evenveel als in de vijftien voorgaande EK’s bij elkaar opgeteld. Tot aan het openingsdoelpunt was Spanje tweemaal gevaarlijk geworden: Pablo Sarabia schoot in het zijnet, waarna een laag schot van Koke werd gekeerd door een uitgestoken been van doelman Dominik Livakovic. Het was uiteindelijk Sarabia die de fout van Simón goed maakte. De aanvaller bracht de score zeven minuten voor de rust in evenwicht door hard binnen te schieten nadat Livakovic een schot van Gayà keerde.

Twaalf minuten na de pauze completeerde Spanje de comeback. Pedri stoomde op richting het strafschopgebied van Kroatië en bediende Ferran Torres aan zijn linkerzijde, waarna een voorzet van Torres bij de tweede paal terechtkwam op het hoofd van César Azpilicueta. Het was de eerste interlandgoal in 26 optredens voor Spanje. Halverwege de tweede helft rechtte Simón de rug met een fraaie en cruciale ingreep: in de korte hoek bracht hij ternauwernood redding op een laag schot van Josko Gvardiol. Een goal van Morata werd afgekeurd wegens buitenspel, maar Ferran Torres nam de 1-3 voor zijn rekening toen hij de bal ontving na een lange vrije trap van Pau Torres, de verraste verdediger Gvardiol omspeelde en koelbloedig afrondde.

Kroatië gaf zich echter niet gewonnen en kwam vijf minuten voor tijd terug in de wedstrijd. Luka Modric nam de bal over in het strafschopgebied en bediende Mario Pasalic, waarna Andrej Kramaric een schot kan afvuren van dichtbij. Azpilicueta bracht voor de doellijn redding, maar in tweede instantie schoot Mislav Orsic raak. Het doelpunt werd goedgekeurd op basis van doellijntechnologie. Simón keerde het schot nog met zijn been, maar stond achter de doellijn. Kroatië opende direct de jacht op de gelijkmaker en kreeg zes minuten blessuretijd van de arbitrage die onder leiding stond van Cüneyt Çakir. In de tweede minuut daarvan dwong Kroatië een verlenging af. Pasalic kreeg te veel vrijheid tussen de centrumverdedigers van Spanje en kopte binnen op aangeven van Orsic: 3-3.

De verlenging begon met serieuze kansen voor Kroatië. Orsic krulde de bal over de lat, waarna Simón een inzet van Kramaric pareerde. Vervolgens trok Spanje de wedstrijd naar zich toe. Uitgerekend Morata, in eigen land veelvuldig bekritiseerd vanwege meerdere grote missers op het EK, zorgde voor de 3-4. De spits nam de bal behendig aan na een voorzet van Dani Olmo en vuurde genadeloos raak in de linkerbovenhoek. Enkele minuten later bereidde Olmo met een scherpe voorzet ook de 3-5 van Oyarzabal voor; de middenvelder rondde van dichtbij af. Kroatië bleef strijden en kreeg kansen via Kramaric en Ante Budimir. In de laatste minuut van de verlenging schoot Olmo aan de overzijde nog tegen de paal.