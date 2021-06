Barcelona kan 1,8 miljoen euro tegemoetzien na nieuwe domper

Maandag, 28 juni 2021 om 18:34 • Jeroen van Poppel • Laatste update: 18:39

Barcelona moet Ousmane Dembélé nog langer missen dan aanvankelijk verwacht. De 24-jarige Fransman heeft met succes een operatie ondergaan aan zijn rechterknie en wordt pas over vier maanden terug verwacht. Barcelona krijgt daarvoor wel een compensatie van 1,8 miljoen euro van de UEFA.

Dembélé liep zijn zware knieblessure op in de EK-groepswedstrijd tegen Hongarije. De vleugelspits viel in de 57ste minuut in en moest zich dertig minuten later alweer laten vervangen. Vastgesteld werd dat Dembélé een ontwrichte knieschijf heeft opgelopen. Daaraan is de aanvaller in Turku (Finland) succesvol geopereerd door dr. Lasse Lempainen, die een nauwe samenwerking heeft met Barcelona. De operatie vond plaats onder supervisie van de medische staf van de Spaanse club.

De lange revalidatieduur die Dembélé te wachten staat zal een flinke klap in zijn gezicht zijn. Aanvankelijk kreeg de aanvaller te horen slechts drie weken uitgeschakeld te zijn, al werd dat snel bijgesteld naar drie maanden. Inmiddels is daar nog een maand bovenop gekomen en dus wordt Dembélé pas eind oktober terugverwacht. Barcelona wordt daarvoor dus gecompenseerd door de UEFA, al zal het bedrag van 1,8 miljoen euro aanvoelen als schrale troost.

Dembélé heeft bij Barcelona een volgend jaar aflopend contract. De Spaanse grootmacht staat dan ook open om de voormalig speler van Borussia Dortmund te verkopen, maar dat zal gezien zijn ernstige kwetsuur lastig worden. Dembélé neemt binnenkort een besluit over het contractvoorstel dat zijn club hem heeft gedaan. De aanvaller is met een transfersom van 135 miljoen euro de tweede duurste aankoop uit de clubhistorie, maar zijn avontuur in Spanje is mede door blessureleed weinig succesvol gebleken. Hij scheurde in zijn vier seizoenen bij Barcelona meerdere keren zijn hamstring en miste door blessureleed in totaal liefst 86 wedstrijden.