Peer Koopmeiners droomt na contractverlenging van debuut in Eredivisie

Maandag, 28 juni 2021 om 18:32 • Dominic Mostert

Peer Koopmeiners heeft zich voor langere duur verbonden aan AZ. De middenvelder lag nog maar een jaar vast, maar zijn contract is opengebroken en verlengd tot medio 2025. Vorige week maakte AZ al bekend dat de jongere broer van Teun Koopmeiners komend seizoen vast deel uitmaakt van de A-selectie. Hij richt zich dan ook op een debuut in de Eredivisie.

Koopmeiners sloot zich op zijn tiende aan bij de jeugdopleiding van AZ. Hij doorliep vervolgens alle jeugdploegen en debuteerde in december 2018 namens Jong AZ in de Keuken Kampioen Divisie. In totaal speelde hij inmiddels al 78 officiële wedstrijden voor de beloftenploeg. Koopmeiners ontpopte zich tot aanvoerder en dragende kracht. Afgelopen seizoen kwam hij tot 34 wedstrijden, waarin hij 3 keer scoorde en 1 assist gaf.

"Vier jaar, dat voelt wel speciaal", zegt Koopmeiners over zijn nieuwe contract. "Ik heb altijd de droom gehad om van grote waarde te zijn voor deze club; al op mijn achtste zat ik hier in het familievak met mijn opa en ouders. Des te mooier is het om dan nu hier te zitten. Ik heb al veel ervaring opgedaan in de Keuken Kampioen Divisie. Dat was ook mooi, maar nu wil ik de stap maken naar de Eredivisie. Dat is het volgende doel."

Directeur voetbalzaken Max Huiberts is blij met de ontwikkeling die Koopmeiners heeft doorgemaakt en spreekt zijn vertrouwen uit in de 21-jarige middenvelder. "Peer heeft in de afgelopen jaren al veel in Jong AZ gespeeld", weet Huiberts. "Ik denk dat hij heel goed heeft doorgehad dat hij die wedstrijden nodig had om de volgende stap te zetten in zijn ontwikkeling. Nu is hij klaar voor de A-selectie, een mooie nieuwe uitdaging. Of hij zijn kans gaat pakken? Daar gaan we wel van uit."