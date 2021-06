Afellay brandt De Boer volledig af: ‘Deze saus heb ik nog nooit gezien’

Maandag, 28 juni 2021 om 17:52 • Jeroen van Poppel • Laatste update: 17:54

Ibrahim Afellay zaagt maandag stevig aan de stoelpoten van Frank de Boer. De oud-middenvelder laat bij de NOS geen spaan heel van het beleid van de bondscoach van Oranje, die zijn elftal zondag pijnlijk uitgeschakeld zag worden op het EK tegen Tsjechië (0-2). Op de vraag wat De Boer sinds zijn aantreden heeft toegevoegd, reageert Afellay stellig. "Helemaal niks. Helemaal niks. We kunnen het allemaal wel in een mooi jasje stoppen, maar de conclusie is dat hij gefaald heeft. Daar hoef je toch geen wiskunde voor gestudeerd te hebben?"

Afellay wil de deceptie in Boedapast nog net geen trauma noemen. "Maar daar neigt het wel naar", aldus de analist. "Er zat totaal niks in. Totaal on-Nederlands, totaal onherkenbaar. Hij heeft het op zijn eigen manier willen doen. Je hebt gezien wat het heeft opgeleverd: helemaal niks. Geen sympathie, geen goed voetbal. Normaal gesproken kun je nog zeggen: 'We zijn uitgeschakeld, maar we kunnen met opgeheven hoofd weggaan. We hebben de mensen vermaakt.' Maar dit is wel echt een dieptepunt."

Volgens Afellay is dat De Boer 'absoluut' aan te rekenen. "We weten allemaal hoe het een tijd geleden was met het Nederlands elftal. Er was heel veel negativiteit, toen kwam Ronald Koeman, die heeft het naar zijn hand gezet, die heeft er een lopende trein van gemaakt en Nederland weer op de kaart gezet. Dan zou je zeggen: borduur daarop voort, maar deze trainer is gewoon tegen het verkeer in gaan rijden. Natuurlijk is het prima dat een trainer zijn eigen saus eroverheen wil gooien, maar deze saus heb ik nog nooit gezien, eerlijk gezegd."

Dat ligt in de ogen van Afellay vooral aan het door De Boer heilig verklaarde 3-5-2-systeem. "Je zag het al in de oefencampagne: niemand wist van elkaar wat hij ging doen. Gedurende dat toernooi is dat alleen maar zo verder gegaan. Het is dat we individueel klassespelers hebben, dat je daardoor altijd nog wel wat kansjes creëert, maar het is nou niet bepaald een harmonica die in elkaar valt. Het hangt allemaal als los zand aan elkaar. Het is een systeem waarbij je verdedigende zekerheid inbouwt. We hebben allemaal kunnen zien dat we nog steeds heel veel kansen weggeven, ook tegen kleine landen. Dan denk ik bij mezelf: je bent trainer, je bent eindverantwoordelijk... zeventien miljoen Nederlanders geven aan: 'Doe het op die en die manier.' Het is zijn goed recht om daar niet voor te kiezen, maar dan moet je ook met de billen bloot."

Ook de veelbesproken wissel tussen Donyell Malen en Quincy Promes begrijpt Afellay niet. De oud-PSV'er gelooft niet dat Malen fysiek niet in staat was om verder te spelen, zoals De Boer stelde na afloop. "Het is een jongen die een topseizoen heeft gedraaid", zegt Afellay over Malen. "Maar goed, hij heeft het wel vaker mis gehad wat betreft statistieken van spelers. Ik meen met ene Donny van de Beek... Toen ik dat bordje omhoog zag gaan, dacht ik: hij heeft een zonnesteek opgelopen. Anders kon ik het niet verklaren. Je kon er zoveel wisselen, maar degene die je nooit van zijn lang zal ze leven had mogen wisselen, haal je eruit." Afellay wil nog net niet pleiten voor het vertrek van De Boer. "Op dit moment zit iedereen nog in de emotie. Het is allemaal nog vers. Maar het mag duidelijk zijn dat er een stevig gesprek moet plaatsvinden."