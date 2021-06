Verrassing in opstelling Spanje: Luis Enrique zet Jordi Alba op de bank

Maandag, 28 juni 2021 om 17:01 • Dominic Mostert

Bondscoach Luis Enrique voert twee wijzigingen door in de opstelling van Spanje voor de wedstrijd tegen Kroatië in de achtste finale van het EK. Linksback José Gayà, die nog geen minuut speelde op het EK, krijgt de voorkeur boven Jordi Alba. In de voorhoede krijgt Ferran Torres een kans, waardoor Gerard Moreno plaatsneemt op de bank. Het duel in Kopenhagen begint maandagavond om 18.00 uur.

Met name de reserverol voor Alba is verrassend. De linksback stond negentig minuten op het veld in alle groepswedstrijden van Spanje. In de laatste oefenwedstrijd voor het EK, tegen Portugal (0-0), speelde Gayà wel de hele wedstrijd als linksback. Torres begon in de eerste groepswedstrijd tegen Zweden (0-0) in de basis, maar moest het tegen Polen (1-1) en Slowakije (0-5 zege) stellen met een invalbeurt. In de laatste wedstrijd kwam hij wel tot scoren.

De voorbereiding van Kroatië werd verstoord door een positieve coronatest bij Ivan Perisic. De aanvaller had een basisplaats in alle groepswedstrijden en kwam zowel tegen Tsjechië (1-1) als Schotland (3-1) tot scoren. Perisic gaat in quarantaine en zijn absentie wordt opgevangen door Ante Rebic. In de achterhoede vindt een verrassende wijziging plaats ten opzichte van het laatste groepsduel met Schotland (3-1 zege): Dejan Lovren wordt vervangen door Duje Caleta-Car, die alleen in het eerste groepsduel met Engeland (1-0 nederlaag) een basisplek had.

Opstelling Kroatië: Livakovic; Juranovic, Vida, Caleta-Car, Gvardiol; Modric, Brozovic, Kovacic; Vlasic; Rebic, Petkovic

Opstelling Spanje: Simon; Azpilicueta, Eric Garcia, Laporte, Gaya; Koke, Busquets, Pedri; Sarabia, Morata, Ferran.