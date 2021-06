Mourinho maakt geen indruk meer met uithaal: ‘Negeer het en lach erom’

Maandag, 28 juni 2021 om 15:59 • Rian Rosendaal

Luke Shaw slaat aan de vooravond van de clash met Duitsland op Wembley terug naar José Mourinho. De coach van AS Roma fungeert tijdens het EK als analist bij talkSPORT en in die hoedanigheid was hij tijdens de groepfase zeer kritisch op met name de spelhervattingen van de linksback van Engeland. Mourinho kwam zelfs met de omschrijving 'dramatisch slecht' op de proppen. Shaw snapt niet waarom hij zoveel kritiek krijgt van zijn oude manager bij Manchester United.

Shaw wil eigenlijk niet te lang stilstaan bij de harde woorden van Mourinho. "Ik probeer het achter me te laten, maar het lukt hem duidelijk niet", zo laat de vleugelverdediger weten in een vraaggesprek met de BBC. "Het is best vreemd dat hij maar over mij blijft praten. Sommige jongens bij Engeland zeiden al: 'Wat is zijn probleem, waarom gaat hij steeds over jou door?' Hij kan het verleden beter laten rusten en er vrede mee hebben. Het heeft geen zin om steeds met mij bezig te zijn. Hij is blijkbaar nog steeds heel veel met mij bezig", aldus de verbaasde Shaw.

De linksback is naar eigen zeggen wel wat gewend wat betreft harde uitspraken van Mourinho. "Wat hij nu zegt valt totaal niet te vergelijken met de situatie van toen (bij Manchester United, red.). En dat zeg ik gewoon heel eerlijk. Maar ik ben dat station gelukkig al lang gepasseerd, ik ben echt volwassen geworden als speler. Ik heb veel van hem geleerd, maar vind het nu ook heel makkelijk om hem te negeren en lach er zelfs om. Ik ga gewoon verder met mijn leven, al snap ik niet waarom hij zo bezig blijft. Die standaardsituaties waren volgens mij helemaal niet zo slecht. Van de drie hoekschoppen is er misschien eentje mislukt. Ik snap dat hij zijn werk doet als analist, maar de tijd dat ik me druk maakte om zijn woorden is geweest", zo benadrukt de Engelsman.

Mourinho liet zich als manager van Manchester United regelmatig negatief uit over de kwaliteiten van Shaw als linksback. "Er zijn bepaalde spelers die hij graag mag, maar er zijn ook spelers die hij niet ziet zitten. Ik viel overduidelijk in die laatste categorie. Er is door mij alles aan gedaan om hem te overtuigen van mijn kwaliteiten. Het mocht echter niet baten destijds, wat ik ook probeerde", zo besluit Shaw. De speler van the Red Devils is momenteel in voorbereiding op het duel met de Duitsers van dinsdag in de achtste finale van het EK. Shaw begon het EK nog als bankzitter, maar in de duels met Schotland (0-0) en Tsjechië (0-1) kreeg hij wél een basisplaats van bondscoach Gareth Southgate.