Spandoek met dreigende taal gevonden nabij huis van Rafael Benítez

Maandag, 28 juni 2021 om 15:12 • Rian Rosendaal

De mogelijke komst van Rafael Benitez als nieuwe manager zet kwaad bloed bij een gedeelte van de aanhang van Everton. Op foto's die op de sociale media zijn verschenen is te zien dat er een spandoek met dreigende taal is aangetroffen in de buurt van de woning van de Spaanse coach in Wirral, in de regio nabij Liverpool. 'We weten waar je wonen, teken geen contract', zo valt er te lezen op het dundoek. Het mogelijke aantreden van Benitez ligt gevoelig vanwege zijn verleden bij stadsgenoot Liverpool.

Benítez werkte tussen 2004 en 2010 bij Liverpool en is dus al elf jaar weg bij the Reds. Desondanks heeft hij altijd een huis aangehouden in Wirral, waar hij woont met zijn vrouw en twee dochters. Het is nog niet bekend of de beoogde nieuwe manager van the Toffees het spandoek al heeft waargenomen. Het is daarnaast ook niet duidelijk welke groepering achter de veelbesproken protestactie zit. Op onder meer Twitter spreken veel supporters en voetballiefhebbers schande van de dreigende teksten richting Benitez.

To do this to someone’s family, outside the family home, is an absolute disgrace.



A step too far completely. We’re better than this as a fanbase ?? pic.twitter.com/Z7Wrcr7T8i — The Bobble (@ElMuchachoEFC) June 28, 2021

Toen Everton-eigenaar Farhad Moshiri de naam van Benítez bovenaan het lijstje met mogelijke kandidaten zette, zorgde dat al snel voor boze reacties bij de achterban van de club. Veel fans brengen oude uitspraken van de oefenmeester in herinnering. In 2007, toen de Spanjaard nog verbonden was aan Liverpool, werd Everton door hem omschreven als een 'kleine club'. Er kwamen destijds al snel excuses, al is nog niet iedereen de sneer vergeten.

Ondanks alle bezwaren wil Moshiri de komst van de voormalig coach van Real Madrid en Internazionale doordrukken, zo klinkt het in de Engelse media. De kans is groot dat hij deze week al wordt gepresenteerd als opvolger van Carlo Ancelotti. Er ligt voor Benítez, clubloos sinds zijn vertrek bij het Chinese Dalian Yifang in januari, een driejarig contract klaar op Goodison Park.