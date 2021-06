Deschamps op de vingers getikt: ‘Heb het bericht nog in mijn telefoon’

Maandag, 28 juni 2021 om 14:15 • Rian Rosendaal • Laatste update: 14:16

Aymeric Laporte corrigeert Didier Deschamps in een uitgebreid interview met The Guardian. De centrumverdediger van Manchester City heeft wel degelijk contact proberen te zoeken met de Franse bondscoach, die zelf zegt nooit iets gehoord te hebben. Laporte heeft Franse roots en werkte in het verleden verschillende jeugdinterlands af. Hij koos vlak voor het EK echter voor een interlandloopbaan in het shirt van Spanje.

"Ik vind het niet prettig dat hij (Laporte, red.) met leugens op de proppen komt", liet Deschamps begin juni optekenen in de Franse media. "Het enige bericht dat ik over hem heb ontvangen was in oktober vorig jaar en dat ging over een blessure. Hij had desondanks gewoon voor Frankrijk kunnen uitkomen, tien seconden waren al voldoende geweest", aldus de keuzeheer van de regerend wereldkampioen. In de optiek van Laporte was de Franse voetbalbond allang op de hoogte van de pogingen van Spanje om hem in te lijven.

"Zes jaar geleden al", benadrukt Laporte, trefzeker in het groepsduel met Slowakije (0-5) van vorige week woensdag. "Maar ik ben daar nooit over teruggebeld. Ik wil het liever niet allemaal weer oprakelen, maar ik heb wel degelijk van me laten horen. Er is alleen nooit een reactie op gekomen. Ik heb het bericht nog in mijn telefoon staan. Misschien heeft Deschamps zijn telefoonnummer veranderd of een andere telefoon aangeschaft. Dat zou allemaal kunnen. Ik heb echter een bericht gestuurd naar het nummer waarmee Deschamps mij heeft gebeld", legt de international van Spanje uit.

"Daar is dus nooit een reactie op geweest. Hoe dan ook, door alle gebeurtenissen vond ik het zelf ook niet nodig om Frankrijk te informeren over mijn besluit. Het is meer iets dat door de media behoorlijk is opgeblazen. Ik heb altijd duidelijk gemaakt dat ik alleen voor een land wil uitkomen dat moeite voor mij wil doen, anders heeft het geen zin. Ik wil niet zeggen dat Frankrijk wij helemaal niet wilde hebben, maar ik heb dankbaar voor de kans die mij is gegeven door Spanje. Ik wil hun vertrouwen maar wat graag terugbetalen", zegt de strijdbare en ambitieuze verdediger.

"Ik heb jarenlang contact gehad met de Spaanse bond en ze hebben echt hun nek voor mij uitgestoken", vervolgt Laporte. "Luis Enrique heeft mij ook persoonlijk gebeld. Toen was de keuze voor mij snel gemaakt, al was het geen makkelijke keuze. Mijn familie woont nog in Frankrijk en ik heb daar ook voor jeugdteams gespeeld. Er waren discussies met familieleden en ook twijfels, die logisch zijn als je over twee paspoorten beschikt. Er waren verschillende meningen, maar ik voel mij comfortabel met de keuze voor Spanje. Daarnaast heb ik in tegenstelling tot mijn familie acht jaar doorgebracht in Spanje", zo besluit de mandekker van Spanje, maandagavond de opponent van Kroatië in de achtste finale van het EK.