Valentijn Driessen na Oranje-deceptie: ‘Ik verlang naar Erik ten Hag’

Maandag, 28 juni 2021 om 12:05 • Yanick Vos

Na de uitschakeling van Nederland in de achtste finale op het EK is de positie van Frank de Boer onderwerp van gesprek. Valentijn Driessen liet zondagavond na de 0-2 nederlaag tegen Tsjechië al weten dat hij van mening is dat het verlies in Boedapest niet zonder gevolgen kan blijven. In een podcast van De Telegraaf herhaalt hij die woorden. Oranje-watcher Mike Verweij noemt het een ‘heel groot risico’ als de KNVB besluit om door te gaan met De Boer als bondscoach.

“Ik verlang naar Erik ten Hag”, zegt Driessen, die zich in het verleden regelmatig kritisch uitliet over de Ajax-trainer, in de podcast. “Ik moet echt zeggen: als ik zie hoe Erik ten Hag qua systeem speelt, en natuurlijk zitten daar nuanceverschillen in en details, maar die laat Ajax voetballen zoals Ajax moet voetballen. Ik denk dat hij het Nederlands elftal ook laat voetballen zoals het Nederlands elftal moet voetballen.”

“Maar het is natuurlijk niet voor niets dat de naam van Peter Bosz heel veel werd genoemd. En dat de naam van Henk ten Cate wordt genoemd”, vult Verweij aan. Bosz werd na het vertrek van Ronald Koeman al gelinkt aan Oranje en is onlangs aangesteld bij Olympique Lyon. Ten Cate staat onder contract bij Al-Wahda. “Die waren niet van 5-3-2 of 3-5-2, noem het hoe je het noemen wilt. Het Nederlands elftal, daar moet je voor gaan zitten en van genieten. En als je dan sneuvelt tijdens een eindtoernooi, dan moet het eervol en op een waardige manier zijn. En niet zo.”

“Normaal gesproken, bij een daadkrachtige top van de KNVB, laat je zo’n bondscoach niet zitten. Maar ik vraag me echt ten zeerste af of de KNVB die beslissing durft te nemen”, aldus Verweij, die wijst naar de WK-kwalificatie onder De Boer. “Je verliest in Turkije (4-2, red.). En in Turkije is het wat anders dan op een eindtoernooi. Maar Turkije was eigenlijk het lachertje van dit EK: drie gespeeld, nul punten. En daar heeft Nederland van verloren. De KNVB neemt wel een heel groot risico als ze De Boer laten zitten. Want stel je voor dat je het WK niet haalt.”

Driessen is benieuwd naar de evaluatie van de KNVB. “Als iedereen denkt dat we op de goede weg zijn, want zo kwam het zelfs een beetje over, dan denk ik: dan ben je ziende blind voor wat zich hier heeft afgespeeld op dit EK.” Verweij is op zijn beurt benieuwd naar de reactie van de Oranje-internationals. “Staan de spelers op? Als zij de komende weken roepen dat zij zich prima voelen in dit systeem en bij deze bondscoach, dan moeten ze ook niet zeuren als ze weer zes jaar niet op een groot toernooi spelen.”