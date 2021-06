‘Depay is een groot voorbeeld voor hem, dat kon ik gelukkig regelen’

Maandag, 28 juni 2021 om 11:40 • Rian Rosendaal

Tomás Galásek bezorgde Tomas Soucek zondagavond een gelukzalig moment na afloop van de 0-2 overwinning op het Nederlands elftal in de achtste finale van het EK. De assistent-bondscoach van Tsjechië wendde zijn contacten binnen de technische staf van Oranje aan om zo het shirt van Memphis Depay te verkrijgen. Soucek is namelijk een groot bewonderaar van de aanvaller van Nederland en Barcelona.

Galásek voelde mee met de stafleden van het Nederlands elftal na de eliminatie in Boedapest. Hij kent verschillende mensen daaruit nog uit zijn periode als speler van Ajax. "Ik wilde ze natuurlijk nog even spreken, maar ik was eigenlijk ook met een opdracht naar ze toe gestuurd", zo benadrukt de rechterhand van bondscoach Jaroslav Silhavy in gesprek met de NOS. "Onze middenvelder Tomas Soucek wilde namelijk heel graag een shirt hebben van Memphis Depay, een groot voorbeeld voor hem. Dat kon ik gelukkig voor hem regelen."

De voormalig middenvelder van onder meer Ajax en Willem II spreekt van een 'magische avond' voor de Tsjechen in Boedapest. "Absoluut. Dit is heel bijzonder voor ons", aldus de Tsjechische coach, die uiteindelijk een Nederlands woord weet te vinden om de stunt van zijn land op het EK te omschrijven. "Kippenvel! Dat is het: de hele avond kippenvel. Ik kan het bijna niet geloven. Ik ben zó blij dat we dit voor elkaar hebben gekregen."

Galásek is dolblij dat het strijdplan van Tsjechië goed uitpakte in de Puskás Aréna. Na de rode kaart voor Matthijs de Ligt in de tweede helft werd met een overtal de klus geklaard door doelpunten van Tomas Holes en Patrik Schick. "Nederlanders kunnen natuurlijk ontzettend goed voetballen, maar we wisten dat er kansen zouden liggen als we hun spel konden ontregelen." In de kwartfinale van het EK in Baku wacht zaterdag de ontmoeting met Denemarken.