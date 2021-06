Van der Vaart komt via Twitter wéér met knipoog naar Spanje

Maandag, 28 juni 2021 om 11:18 • Rian Rosendaal • Laatste update: 11:52

Rafael van der Vaart komt maandagochtend andermaal met een kwinkslag via zijn Twitter-account. De analist zegt bij wijze van grap dat het Nederlands elftal in de achtste finale beter tegenover Spanje had kunnen staan. Van der Vaart voegt echter ook een serieus gedeelte toe aan zijn tweet waarin hij de vloer aanveegt met Oranje na de smadelijke 0-2 nederlaag tegen Tsjechië.

"Ik zei toch al dat Nederland in de knockout-fase beter Spanje had kunnen treffen", schrijft Van der Vaart, om daar een lachende emoji aan toe te voegen. "Maar alle gekheid op een stokje: het was een verschrikkelijke prestatie van het Nederlandse team gisteren. Het was een volledig verdiende overwinning van de Tsjechen." Van der Vaart liet zich onlangs nog zeer negatief uit over de Spaanse ploeg, wat de oud-middenvelder op de nodige kritiek kwam te staan. Na de duels met Zweden (0-0) en Polen (1-1) in de groepsfase was hij vernietigend over de formatie van bondscoach Luis Enrique.

I told you it would have been better for NL to meet Spain in the knockouts ??.. All jokes aside, horrible performance from the Dutch team yesterday, the Czechs completely deserved the win. ?? — Rafael van der Vaart (@rafvdvaart) June 28, 2021

Van der Vaart hoopte na de twee groepswedstrijden op een confrontatie in de achtste finale tussen Oranje en Spanje. "Laten we het hopen. Fluitend door, echt. Ik vind Spanje echt een verschrikking, jezus . . . Er zit eigenlijk niks in”, analyseerde de oud-voetballer van onder meer Real Madrid en Real Betis bij de NOS. “Het is een beetje rondspelen, maar er is niemand die die beslissende bal wil of kan geven. Waarschijnlijk is het 'kan'. Teleurstellend, hoor.”

De uitspraken van Van der Vaart vielen bepaald niet goed in Spanje. Tienduizenden sociale media-gebruikers maar ook Spaans internationals als Koke en Sergio Busquets vonden de uitlatingen van de voormalig Oranje-international absoluut niet kunnen of verwezen naar zijn twijfelachtige staat van dienst als speler van Betis. Ook werd beweerd dat hij blijkbaar nog niet over de verloren WK-finale van 2010 heen was. Van der Vaart wenste het team van Luis Enrique uiteindelijk succes via Twitter in de laatste groepswedstrijd tegen Slowakije: een duel dat met 0-5 werd gewonnen. Na afloop grapte Van der Vaart via Twitter dat zijn woorden motiverend hebben gewerkt voor de Spaanse ploeg.

Na de uitschakeling van Nederland in Boedapest waren Holanda, Países Bajos en Van der Vaart urenlang trending topic in Spanje. Tienduizenden sociale media-gebruikers citeerden de eerdere quotes van de oud-middenvelder en voorzagen deze van het nodige cynisme. Onder vrijwel elke publicatie van de grote Spaanse sportkranten op sociale media komt de naam van Van der Vaart veelvuldig terug. Spanje treedt maandagavond aan in de achtste finale van het EK, met Kroatië als opponent in Kopenhagen.