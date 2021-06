FC Groningen keert tijdelijk terug naar stadionnaam uit begintijd

Maandag, 28 juni 2021 om 10:44 • Rian Rosendaal • Laatste update: 10:46

Sponsor Hitachi Capital Mobility gaat verder onder een andere naam, waardoor FC Groningen een andere naam zoekt voor het Hitachi Capital Mobility Stadion. De club uit het noorden meldt maandagochtend dat er met MHC Mobility, zoals het bedrijf voortaan heet, zal worden gesproken over de invulling van het laatste contractjaar. "FC Groningen gaat in ieder geval op zoek naar een nieuwe partner voor de stadionnaamgeving, die aansluit bij de pijlers in het beleidsplan 2020-2025 van de club 'Samen naar de Grote Markt'", zo valt te lezen op de clubsite.

Alle uitingen in en rondom het stadion zullen door Groningen op korte termijn worden verwijderd, zo geeft het statement van maandag verder aan. Daarnaast gaat de clubleiding van de Trots van het Noorden op zoek naar een nieuwe partner om zo het stadion een nieuwe naam te kunnen geven. In de tussentijd zal het elftal van trainer Danny Buijs zijn wedstrijden afwerken in de Euroborg, zoals het stadion tussen 2006 en 2016 ook heette.

"Het is mooi dat we er met elkaar in zijn geslaagd te gaan kijken naar een andere invulling van het partnership en dat MHC Mobility achter de club blijft staan", aldus de dankbare algemeen directeur Wouter Gudde. "Wij zijn Gert (Veenstra, directeur van MHC Mobility, red.) en zijn collega’s heel dankbaar voor de prettige oplossing en de continuering van onze samenwerking. Totdat we invulling hebben gegeven aan een nieuwe naamgever voor het stadion, keert de naam Euroborg tijdelijk terug", aldus de bestuurder in Groningse dienst.