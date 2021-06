Wembley maakt zich op voor komst ‘Bambi’, de Duitse diamant van 38 miljoen

Maandag, 28 juni 2021 om 11:00 • Yanick Vos • Laatste update: 10:57

Met een jaar vertraging is de strijd om de Europese titel inmiddels losgebarsten. Voetbalzone licht spelers uit op wie je tijdens EURO 2020 moet letten óf die een bijzonder verhaal hebben. Met in de elfde aflevering aandacht voor Jamal Musiala, een achttienjarige middenvelder in de EK-selectie van Duitsland die nog niet zo lang geleden droomde van een doorbraak van Chelsea en de nationale ploeg van Engeland.

Hansi Flick stond op 5 december vorig jaar roerloos aan de zijlijn in de Allianz Arena. Zijn ploeg had het knap lastig in de openingsfase tegen RB Leipzig en kwam na negentien minuten spelen verdiend op achterstand tegen het team van Julian Nagelsmann. Bayern München kreeg geen voet aan de grond en tot overmaat van ramp vroeg de geblesseerde Javi Martínez om een wissel. Het leek erop dat het een verloren avond zou worden voor Bayern. Op het moment dat de ervaren Spanjaard naar de kant strompelde, hield de vierde official nummer 42 omhoog. Jamal Musiala, bijna vijftien jaar jonger, kwam binnen de lijnen en zorgde er op imponerende wijze voor dat de wedstrijd kantelde.

Het artikel gaat verder onder de video Meer videos

“Ha! Ongelooflijk!”, zei Jens Lehmann lachend in de microfoon toen de zeventienjarige Musiala vijf minuten na zijn invalbeurt op fraaie wijze tekende voor de 1-1. Misschien nog wel indrukwekkender dan de manier waarop hij vier RB Leipzig-verdedigers en doelman Péter Gulácsi te slim af was, was de manier waarop de jongste speler van het veld zijn rol op het middenveld invulde. Met – op het oog – groot gemak controleerde hij zelfs de moeilijkste passes. Op elegante wijze dartelde hij tussen de linies en leverde hij ballen af bij zijn ploeggenoten. Vier minuten na zijn doelpunt leverde Musiala de assist op de 2-1 van Thomas Müller. Bayern München moest uiteindelijk genoegen nemen met een 3-3 gelijkspel, maar stapte van het veld in de wetenschap dat het een nieuwe ruwe diamant in handen had.

“We hadden in de openingsfase nauwelijks de controle in de wedstrijd. Dat veranderde met het inbrengen van Jamal”, sprak Flick na afloop van de wedstrijd, wat voor Musiala zijn zevende optreden namens Bayern was in de Bundesliga. Ook Leipzig-trainer Nagelsmann was onder de indruk geraakt van het toptalent. “De jongen is vol zelfvertrouwen aan de bal. Hij heeft snelle voeten en is moeilijk te verdedigen. Een enorm groot talent”, sprak hij lovend. Een talent dat een opvallende route naar de top heeft afgelegd, mede door de carrière van zijn moeder. Op jonge leeftijd vertrok hij naar Engeland, om uiteindelijk weer terug te keren in Duitsland en daar door te breken op het hoogste niveau. Musiala had voor de nationale ploeg van Engeland kunnen spelen, maar is deze zomer het jongste lid in de EK-selectie van Joachim Löw.

Als zevenjarige van Duitsland naar Engeland

Musiala werd op 26 februari 2003 geboren in Stuttgart. Zijn Duitse moeder met Poolse roots en Nigeriaanse vader besloten twee jaar later te verhuizen naar Fulda, in de buurt van Frankfurt. Op jonge leeftijd meldde Musiala zich aan bij TSV Lehnerz, vandaag de dag bekend onder de naam SG Barockstadt Fulda-Lehnerz. In zijn eerste seizoen maakte hij meer dan honderd doelpunten. “Jamal speelde onder zijn niveau”, vertelde zijn voormalig jeugdtrainer Micha Hoffmann onlangs aan Goal. “Daarom besloten we al snel om hem te laten spelen met oudere kinderen. Zijn vader was daar ook een groot voorstander van.” Op zevenjarige leeftijd was hij het grootste talent in de jeugd van TSG Lehnerz. De club treurde toen hij plots moest verhuizen naar Engeland. Moeder Carolin kreeg een kans om deel te nemen aan een vier maanden durend Erasmus-programma op de University of Southampton, als onderdeel van haar master aan de Universiteit van Frankfurt. De verhuizing naar Engeland was cruciaal voor zijn ontwikkeling als voetballer.

Moeder Carolin Musiala en vader Daniel Richard kregen het in Engeland maar niet voor elkaar om een nieuwe club voor hun zoon Jamal te vinden. Ik oktober 2010 trok de familie Musiala daarom de stoute schoenen aan en werd er een poging gewaagd bij de grootste club uit de stad: Southampton. Zonder afspraak, maar met succes werd de Premier League-club bezocht. Bij de club liepen zij Partnership Development Manager Jazz Bhatti tegen het lijf. Hij nodigde de jonge Jamal uit voor Southampton Onder-7, getraind door zijn broer Rosh Bhatti. “Jamal sprak geen woord Engels, maar hij maakte onmiddellijk een sociale connectie. Hij liet zien hoe snel en makkelijk voetbal mensen kan verbinden uit verschillende landen en culturen”, aldus Bhatti. Musiala maakte indruk en werd toegevoegd aan de jeugdopleiding van Southampton, waar hij al snel naam maakte. Hij scoorde makkelijk en dat viel ook op bij andere clubs. Onder meer de scouts van Arsenal en Chelsea kregen hem binnen vier maanden in het vizier.

Southampton erkende het talent van Musiala en wilde hem dolgraag behouden. Hij kon ook terecht bij Arsenal en Chelsea. De keuze viel uiteindelijk op de jeugdopleiding van the Blues. Dat hij Southampton als negenjarige verliet had er mede mee te maken dat zijn moeder Carolin een baan had gevonden in Farnham, niet ver van het trainingscomplex van Chelsea vandaan. Twee jaar later verdiende hij als elfjarige een scolarship voor de befaamde Whitgift School in South Croydon, een privéschool waar Chelsea mee samenwerkt en waar ook spelers als Victor Moses en Callum Hudson-Odoi naartoe gingen. In de jeugd van Chelsea ontwikkelde hij zich stormachtig. Het was dan ook niet verwonderlijk dat hij in beeld kwam voor de nationale jeugdteams. Hoewel Musiala in Duitsland was geboren, kon hij inmiddels uitkomen voor Engeland.

Op 18 december 2017 speelde hij tegen Nederland Onder-15 misschien wel zijn beste jeugdinterland. De wedstrijd was pas 22 minuten onderweg toen Musiala zijn derde doelpunt maakte van de wedstrijd. Schuivend op zijn knieën vierde hij zijn hattrick, gevolgd door een handshake met zijn maatje Jude Bellingham. Engeland Onder-15 won de wedstrijd uiteindelijk met 3-1. Het was voor Musiala een prachtig einde van een sterk kalenderjaar. Zijn optreden tegen de Nederlandse talenten zorgde ervoor dat de Duitse voetbalbond hem nog beter in het vizier kreeg. Het leidde tien maanden later tot een uitnodiging voor Duitsland Onder-16. Hij accepteerde de invitatie en hield daar na de interlandperiode geen goed gevoel aan over. De wedstrijd tegen België Onder-16 werd namelijk met liefst 4-1 verloren en Musiala kon zijn stempel niet drukken in het team van jeugdtrainer Christian Wuck. De vijftienjarige Musiala was vereerd door de uitnodiging, maar kon niet wachten om terug te keren naar Engeland.

Musiala werkte bij Chelsea aan zijn droom om te debuteren op Stamford Bridge. Zover zou het nooit komen. Door de Brexit overwogen zijn ouders namelijk om terug te keren naar Duitsland. Het idee om terug te keren werd versterkt door de interesse van Bayern München. De Duitse grootmacht kwam bij Musiala terecht doordat de club bezig was met het aantrekken van een ander talent: Hudson-Odoi. Tijdens de gesprekken tussen de betrokken partijen werd de naam van Musiala meerdere keren genoemd. Bayern wist toen allang wie hij was. Hoofdscout Marco Neppe had het Chelsea-talent in 2017 namelijk al meerdere keren bekeken. Alexander Moj, trainer van Bayern Onder-16, had het talent van Musiala in 2015 al opgemerkt. Bayern vroeg Musiala om de overstap te maken en met succes. “Ik had destijds meerdere aanbiedingen”, vertelde Musiala onlangs in een interview met Goal. “Bayern München voelde als de juiste keuze. En laten we eerlijk zijn: als een club als Bayern je wilt hebben, dan kan je niet weigeren.”

Op 20 juni 2020, minder dan een jaar sinds zijn overstap van Chelsea naar Bayern, kwam Musiala in de 88ste minuut van de Bundesliga-wedstrijd tegen SC Freiburg binnen de lijnen als vervanger van Thomas Müller. Zijn debuut volgde na acht overtuigende wedstrijden in Bayern Onder-19 en tien duels in het beloftenteam. Hoofdtrainer Hansi Flick maakte van het talent de jongste speler van Bayern in de Bundesliga aller tijden: 17 jaar en 115 dagen. Flick sprak van een ‘buitengewoon talent’ en deelde complimenten uit aan de personen uit de jeugdopleiding die erin waren geslaagd om hem aan te trekken. Vlak na zijn debuut werd hij door Flick opgenomen in de Bayern-selectie voor de ‘Final 8’ van de Champions League in Lissabon. Tot een optreden in de knock-outfase van het miljardenbal kwam het echter niet.

Na een korte zomerstop in 2020 volgde afgelopen seizoen de grote doorbraak van Musiala. Zijn eerste doelpunt maakte hij op 18 september, in de met 8-0 gewonnen wedstrijd tegen Schalke 04. Begin december kwam hij tegen Atlético Madrid voor het eerst in actie in de Champions League, waarna even later zijn memorabele invalbeurt tegen RB Leipzig volgde. Behalve Flick waren ook Musiala’s ploeggenoten lovend over zijn kwaliteiten. “Jamal is bizar goed voor zijn leeftijd”, zei Joshua Kimmich. Manuel Neuer deelde ook een groot compliment uit: “Die jongen is een belangrijk onderdeel van ons team.” Net als Kimmich en Neuer raakten ook Serge Gnabry, Leroy Sané, Kingsley Coman en Leon Goretzka goed bevriend met Musiala. Sané gaf hem de bijnaam ‘Bambi’ en Kimmich sleurde de jongeling vaak mee naar het krachthonk.

Kimmich en de andere Duitse ploeggenoten lieten bovendien geen kans onbenut om Musiala ervan te overtuigen om voor de nationale ploeg van Duitsland te kiezen. De middenvelder was nog altijd jeugdinternational van Engeland en had sinds zijn ongelukkige debuut voor Duitsland Onder-16 geen wedstrijd meer gespeeld in het Duitse shirt. Vlak na zijn achttiende verjaardag hakte Musiala de knoop door: hij koos voor een interlandloopbaan bij Duitsland, mede dankzij de gesprekken met Kimmich en andere Duitse ploeggenoten. Maar ook bondscoach Joachim Löw wist hem te overtuigen in een persoonlijk gesprek in januari 2021 in de Allianz Arena. “Het was geen eenvoudige beslissing”, aldus Musiala. “Ik heb een hart voor Duitsland en een hart voor Engeland. Beide harten blijven kloppen. Ik heb naar mijn gevoel geluisterd. Het voelde goed om te kiezen voor Duitsland, het land waar ik was geboren.”

De achttienjarige middenvelder, wiens marktwaarde door Transfermarkt wordt geschat op 38 miljoen euro, kreeg van Löw de ultieme beloning. Na zijn debuut in de Duitse ploeg in maart tegen Noord-Macedonië (1-2 nederlaag) volgden in totaal nog twee interlands, waarna de bondscoach overtuigd was en hem opnam in de EK-selectie. In de eerste groepswedstrijden tegen Frankrijk en Portugal zat Musiala op de tribune, maar tegen Hongarije kwam hij tien minuten voor tijd als invaller binnen de lijnen. Vlak na zijn invalbeurt tekende Goretzka voor de beslissende 2-2, waardoor Duitsland zich plaatste voor de achtste finales. “Ik had niets te verliezen”, zei Musiala na afloop in de Duitse media over zijn invalbeurt, waar Löw zeer over te spreken was. Dinsdagavond staat de kraker tegen Engeland op het programma. Een speciaal duel voor Musiala, die mogelijk Bellingham tegenkomt, zijn vriend met wie hij tientallen keren samenspeelde in de Engelse jeugdteams. “Het is een wedstrijd tegen mijn tweede thuis. Deze wedstrijd wordt cool”, aldus Musiala.

Aflevering 1: Het dilemma van de man die zijn gokkende opa ooit 125.000 pond bezorgde

Aflevering 2: De erfgenaam van de ‘clown met de joggingsbroek’ die zich spiegelt aan Van der Sar

Aflevering 3: ‘Koziolek’ kan 1,5 jaar na autocrash Nederlander uit de boeken spelen op het EK

Aflevering 4: De straatjongen die vanaf het zevende niveau de Premier League en EK haalde

Aflevering 5: Italië heeft eigen Jurriën-Timber-scenario door opvallend besluit Mancini

Aflevering 6: Oranje-opponent kijkt ogen uit: 'Dat zijn alleen al drie geweldige spelers'

Aflevering 7: Tiener van zeventig miljoen nieuwe blikvanger van Sporting en Portugal

Aflevering 8: Ruzies, masturbatievideo en Deadpool: de ‘Russische Mario Balotelli’

Aflevering 9: Oranje gewaarschuwd voor nieuwe Peter Crouch: ‘Ik ben niet de slimste’

Aflevering 10: Het project van Bielsa: van grijze muis in de Championship tot EK-revelatie