Portugese media maken gehakt van België: ‘Werkelijk niets laten zien’

Maandag, 28 juni 2021 om 10:15 • Rian Rosendaal

Diepe droevenis in Portugal na de uitschakeling in de achtste finale van het EK. De Portugese media zagen Cristiano Ronaldo en consorten een goede wedstrijd afleveren tegen België (1-0), maar desondanks gaat de Europees kampioen van 2016 naar huis. Men is trots op het optreden van het elftal van bondscoach Fernando Santos, terwijl er aan de andere kant een vernietigend oordeel wordt geveld over de zegevierende Belgen.

Correio da Manhã vindt dat Portugal zichzelf ondanks de eliminatie niets kan verwijten. "De ploeg was eigenlijk constant beter dan België, dat niets meer heeft gedaan dan de enige kans van de wedstrijd benutten. Als dat al een kans was... ", zo wordt verwezen naar de winnende treffer van Thorgan Hazard. "België staat op de eerste plaats van de FIFA-ranking, maar het heeft werkelijk niets laten zien om die positie te rechtvaardigen." Publico Desporto zag de Belgen ook tegen de verhouding in winnen in Sevilla. "De Belgen werden van het veld geblazen in aanvallend opzicht, maar met één schot op doel werd wél de jackpot gewonnen."

Volgens A Bola kwam Portugal pas na het doelpunt van Hazard echt tot leven. "De spelers werden te laat wakker", treurt het dagblad daags na de uitschakeling. "En daardoor is het einde van het EK een feit. Voor het eerst in de geschiedenis ligt Portugal vóór de kwartfinale al uit het EK." De krant richt zich daarna tot Cristiano Ronaldo, die een nederlaag ook niet kon voorkomen. "Zijn verdriet was na afloop goed zichtbaar. In wellicht zijn laatste EK-duel knielde hij in de middencirkel, terwijl zijn aanvoerdersband het moest ontgelden. Daarna maakte hij zwaar teleurgesteld de gang richting de kleedkamer. Hij smeet zijn aanvoerdersband andermaal op de grond en schopte er uit teleurstelling tegen aan." De woede bij Ronaldo was ook Record niet ontgaan.

"Na de knuffel met Romelu Lukaku was hij de eerste die van het veld verdween. Ronaldo was echt het gezicht van de Portugese desillusie." Er worden desondanks ook enkele lichtpuntjes naar voren geschoven door de Portugese krant. "De ploeg is van zijn voetstuk gevallen, maar over gebrek aan inzet valt echter niets te klagen. Renato Sanches en João Palhinha stonden zondagavond symbool voor de vastberadenheid van de Portugese ploeg." Er waren na afloop van de ontmoeting in Spanje tranen bij enkele internationals van Portugal, zo erkent bondscoach Fernando Santos.

"Sommige spelers zaten huilend in de kleedkamer", liet Santos optekenen in de Portugese media. "Ze hebben werkelijk alles gegeven. We geloofden écht dat we het EK konden winnen, net als in 2016, waardoor de teleurstelling extra groot is." De coach baalt van de ineffectiviteit van zijn ploeg in Sevilla. "We hadden bijna 30 schoten en raakten ook 2 maal de paal. België had maar zes schoten in totaal, maar scoorde wél. Maar een nederlaag is een nederlaag. Het is moeilijk om nu de juiste woorden te vinden om dit te omschrijven. Ik kan mijn spelers in ieder geval niets verwijten", aldus Santos.

De bondscoach van Portugal kijkt ondanks de vroegtijdige aftocht strijdbaar naar de toekomst. Hij heeft het WK van 2022 in Qatar nu al in het vizier. "Op het WK van 2018 werden we in de achtste finale uitgeschakeld (door Uruguay, red.), maar een jaar later wonnen we de Nations League. Het is nu zaak om vooruit te kijken. We willen volgend jaar dolgraag het WK winnen", zo besluit de verliezende bondscoach.