KNVB loopt enorm bedrag mis door vroege uitschakeling Oranje

Maandag, 28 juni 2021 om 10:04 • Yanick Vos

De KNVB had op dit EK maximaal 35 miljoen euro kunnen verdienen, maar moet na de uitschakeling van Oranje in de achtste finale genoegen nemen met 15,75 miljoen euro. De 0-2 nederlaag tegen Tsjechië in Boedapest doet Nederland ook geen goed met oog op de FIFA-ranking. Bij een goed EK leek de nummer zestien van de wereld kans te maken om in augustus in de top tien terug te keren, maar door de vroege uitschakeling is dat geen haalbare kaart meer.

Kwalificatie voor het EK leverde de KNVB een startpremie van 9,25 miljoen euro op. In de groepsfase won het team van Frank de Boer alle drie de wedstrijden, goed voor een bedrag van 4,5 miljoen euro. Met het bereiken van de achtste finales verdiende Oranje nog eens twee miljoen euro voor de Nederlandse voetbalbond. Als Tsjechië was verslagen, was er nog eens een premie van 3,25 miljoen euro naar de KNVB gegaan voor het bereiken van de kwartfinale.

Zodoende moet de voetbalbond genoegen nemen met een bedrag van 15,75 miljoen euro. Dat bedrag had nog bijna twintig miljoen euro hoger kunnen uitvallen als Nederland het EK had gewonnen. Het bereiken van de halve finale levert namelijk vijf miljoen euro op, terwijl voor de winnaar van het toernooi een premie van tien miljoen klaarligt. De verliezend finalist ontvangt een bonus van zeven miljoen euro.

Oranje was op papier favoriet tegen Tsjechië, de nummer veertig van de FIFA-ranglijst. Door de overwinningen in de groepsfase klom Nederland op de wereldranglijst en staat het op een voorlopige twaalfde plaats voor de ranglijst van augustus. Die plaats lijkt onhoudbaar, daar concurrenten als Duitsland, Zweden, Zwitserland en Kroatië maandag en dinsdag nog in actie komen in de achtste finales.

Het Nederlands elftal komt in september weer in actie in het kader van de WK-kwalificatie. Op 1 september staat de uitwedstrijd tegen Noorwegen op het programma. Drie dagen later volgt de thuiswedstrijd tegen Montenegro, waarna op 7 september Turkije op bezoek komt. Na drie wedstrijden staat Oranje op de tweede plaats met zes punten, een punt minder dan koploper Turkije.