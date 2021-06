Nicolò Schira onthult: ‘De KNVB gaat Frank de Boer ontslaan’

Frank de Boer heeft volgens Nicolò Schira zijn laatste wedstrijd als bondscoach van het Nederlands elftal achter de rug. De Italiaanse journalist, die weliswaar minder invloedrijk is dan bijvoorbeeld Fabrizio Romano maar zeker wel een gerenommeerde naam is in het geruchtencircuit, claimt maandagochtend via sociale media dat de KNVB op het punt staat om voortijdig afscheid te nemen van de 51-jarige oefenmeester.

“De KNVB staat op het punt om Frank de Boer te ontslaan. Veel leden van het bestuur zijn ontevreden”, zo verzekert Schira op Twitter, waar hij 144.000 volgers heeft verzameld. Nederland strandde zaterdag door de 0-2 nederlaag tegen Tsjechie in de achtste finales van het EK. In de groepsfase groeide Oranje dankzij overwinningen op Oekraïne (3-2), Oostenrijk (2-0) en Noord-Macedonië (0-3) uit tot de meest scorende ploeg van het EK. Eenmaal in de knock out-fase ging het mis voor het Nederlands elftal.

De Boer lijkt zelf door te willen gaan als bondscoach van Oranje, al wil hij de uitschakeling eerst laten bezinken voordat hij praat over zijn toekomst bij Oranje. De bondscoach staat nog tot en met het WK eind 2022 in Qatar onder contract bij de KNVB. “Of ik bondscoach blijf? Daar hoef ik nu geen antwoord op te geven”, zei De Boer op de persconferentie na de eliminatie in Boedapest. “Ik ga eerst rustig nadenken, maar nu zit ik nog vol in de emotie. Het is nu niet het moment om te evalueren.”

Het evaluatiemoment zal ergens in de komende weken plaatsvinden. De Boer erkende dat Oranje niet tevreden mag zijn over het EK, nadat hij voor het toernooi de hoop had uitgesproken de halve finales te halen en daags voor het treffen met de Tsjechen zelfs hardop droomde over de Europese titel. “Het was niet goed, anders waren we nu wel doorgegaan op het EK. We moeten goed evalueren en kijken wat de volgende keer beter kan.”

De Boer werd in september vorig jaar aangesteld als opvolger van de naar Barcelona vertrokken Ronald Koeman. Onder zijn hoede speelde Oranje vijftien interlands, waarvan er acht werden gewonnen, vier gelijkgespeeld en drie verloren. De Boer ziet in ieder geval nog toekomst in het 5-3-2-systeem, waarin hij Oranje in alle vier de EK-wedstrijden liet starten. “Dit is het systeem dat het beste bij deze spelers past. We zijn in de groepswedstrijden op het EK ook steeds de dominante ploeg geweest, met creatieve spelers op het middenveld", verzekerde hij na het echec tegen de Tsjechen.

“Ik weet zeker dat we hiermee verder kunnen.” Marciano Vink hoopt dat De Boer ondanks de pijnlijke eliminatie aanblijft als bondscoach. “Hij moet zeker niet de handdoek gooien en ook de KNVB moet hem niet ontslaan“, zo benadrukt de analist in een video-interview met ESPN. “Frank is, ondanks dat hij het bij een aantal clubs niet goed gedaan heeft en via de KNVB de weg omhoog weer zoekt en zocht, nog steeds een supergoede coach.“

De oud-speler weet echter ook dat er veel kritiek was op het 5-3-2-systeem dat De Boer hanteerde dit EK. “Hij heeft een bepaalde zekerheid ingebouwd in dit team voor dit toernooi, omdat hij een goed resultaat wilde halen. En dat heeft misschien niet gewerkt. Ik denk dat Frank terug naar Zeist moet, achter zijn bureau moet gaan zitten, nieuw systeem, de spelers goed beoordelen en kijken wat hij kan gebruiken in de WK-kwalificatie“, aldus Vink. De eerstvolgende interland van Oranje is op 1 september de belangrijke WK-kwalificatiewedstrijd in Oslo tegen Noorwegen.