Mythe rondom Cristiano Ronaldo doorbroken: ‘Er gebeurt nooit iets’

Maandag, 28 juni 2021 om 08:45 • Rian Rosendaal • Laatste update: 09:00

Ian Wright spaarde Cristiano Ronaldo zondagavond niet na de uitschakeling van Portugal tegen België (1-0). De oud-aanvaller zette openlijk vraagtekens bij de directe vrije trappen van de sterspeler die eigenlijk nooit doelpunten opleveren. Ronaldo wist op een EK nog nooit uit een vrije trap te scoren, ondanks 28 pogingen sinds zijn debuut op het EK van 2004 in eigen land.

"Hoe vaak scoort Ronaldo nou eigenlijk uit de vrije trappen? Ik las ergens dat er van de 50 maar 1 succesvol was", vroeg Wright zich halverwege de ontmoeting in de achtste finale van het EK af in de studio van ITV. "Het is een beetje een mythe geworden. Als Ronaldo aanlegt, dan heeft iedereen zoiets van: uitkijken allemaal. Maar er gebeurt nooit iets." Collega-analist Patrick Vieira loofde de rol van Thibaut Courtois bij de vrije trap van Ronaldo in de eerste helft, die bijna de openingstreffer opleverde. "Je verwacht ook wel dat hij die bal zou hebben. Op deze manier een treffer incasseren zou heel slecht zijn geweest. Maar het was een goede redding van Courtois."

28 - Since his EURO debuts in 2004, Cristiano Ronaldo has fired 28 free kick shots, at least four times more than any other player over the period, while converting none of them. Lock. #EURO2020 #BELPOR pic.twitter.com/xtQ3JLS1jz — OptaJean (@OptaJean) June 27, 2021

Wright was het duidelijk niet eens met de lezing van Vieira. "Bedoel je die vrije trap? Courtois heeft genoeg tijd om handelend op te treden. En het is Ronaldo, die zelden scoort uit een vrije trap", aldus de voormalig spits van Arsenal en Engeland. Sinds de start van de jaargang 2017/18 was Ronaldo slechts tweemaal succesvol uit directe vrije trappen en het laatste doelpunt dateert uit de dertigste speelronde van het seizoen 2019/20. In het shirt van Portugal wist de 36-jarige aanvaller in september 2020 voor het laatst het net te vinden met een vrije trap.

Op een EK wist Ronaldo dus nog nooit te scoren uit een vrije trap, ondanks 28 pogingen in totaal. Op de vijf EK's die hij tot nu toe actief was legde de Portugees maar liefst vier keer meer aan dan bijvoorbeeld Andrea Pirlo en Deco. Op WK's was Ronaldo slechts eenmaal trefzeker met een vrije trap, tegen Spanje (3-3) in de groepsfase van het WK van 2018.