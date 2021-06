Nederlandse media fileren Oranje: ‘Parels inruilen voor modderig toevalvoetbal’

Maandag, 28 juni 2021 om 08:02 • Daniel Cabot Kerkdijk • Laatste update: 08:18

De Nederlandse media vellen maandag een vernietigend oordeel over het Nederlands elftal na de uitschakeling door Tsjechië (0-2) in de achtste finale van het EK. Daags na de eliminatie in Boedapest staat op de voorpagina van de maandageditie van De Telegraaf met grote letters: ‘Rood voor Oranje’, met logischerwijs een bijbehorende foto van Matthijs de Ligt. Ook de kop van het sportkatern mag er zijn: ‘Hoon voor De Boer’. “Oranje verslikt zich in Tsjechië en maakt dit toernooi nooit reclame voor het Nederlandse voetbal”, zo staat boven het wedstrijdverslag, dat zelf ‘Een EK om snel te vergeten’ heeft gekregen van Mike Verweij.

“Een rode kaart voor De Ligt, een kapitale inschattingsfout van Maarten Stekelenburg én een haperend systeem zorgden voor een blamage. EURO 2020 is door de totaal onnodige uitschakeling een toernooi geworden zonder enige glans, een EK om snel te vergeten”, schrijft de journalist van De Telegraaf. “Het Nederlands elftal kreeg het loon van de angst. ( . . . ) Wat resteert, is een herinnering aan drie nietszeggende, gewonnen potjes in de groepsfase: een gammele zege op Oekraïne (3-2), een degelijke overwinning tegen Oostenrijk (2-0) en een moetje tegen dreumes Noord-Macedonië (3-0).”

“De aanloop van Nederland-Tsjechië stond door de anti-homowetgeving in Hongarije grotendeels in het teken van de kleuren van de regenboog. Maar de avond in Boedapest eindigde voor Oranje gitzwart. Of De Boer mag uithuilen en opnieuw beginnen, ligt mede in handen van de vertrekkende directeur Eric Gudde.” Ook op de voorpagina van het Algemeen Dagblad is een prominente plek voor het debacle van Oranje ingeruimd: ‘Pijnlijk’. “Na het ontluisterend verlies tegen Tsjechië past dit toernooi in de categorie van de WK's van 1990 en 2006: zo snel mogelijk vergeten”, schrijft Sjoerd Mossou. “Een gemiste, opgelegde kans voor Donyell Malen, gevolgd door de knullige rode kaart voor De Ligt leidden de nederlaag in. Maar de uitschakeling beperkte zich zeker niet tot die twee momenten: ook in breder perspectief schoot het Nederlands elftal ernstig tekort.”

“In de eerste de beste échte toernooiwedstrijd faalden de bondscoach én de dragende spelers van Oranje op vrijwel alle fronten”, benadrukt de journalist van het Algemeen Dagblad. “Daar kwam nog bij dat De Boer geen moment een antwoord vond op het powerplay van de Tsjechen, die zich voortreffelijk hadden ingesteld op Oranje. Het 3-5-2-systeem kwam in Boedapest geen moment uit de verf, een tactische list bleef uit, terwijl de discutabele wissel van Quincy Promes voor Malen het lot van het Nederlands elftal definitief bezegelde", somt Mossou op.

Mossou is van mening dat de KNVB zich de uitschakeling eveneens mag aanrekenen, omdat de voetbalbond na het plotselinge vertrek van Ronald Koeman naar Barcelona nooit in gesprek ging met een coach uit ‘de absolute topcategorie’. “De halve pensionado Louis van Gaal werd zelfs niet indirect gepolst of gebeld. Met De Boer kozen de directeuren Eric Gudde en Nico-Jan Hoogma voor een trainer met een geknakte carrière. Hoe dat straks allemaal verder moet, is nog maar de vraag. Eric Gudde verlaat zijn post in Zeist straks zonder sportief succes, maar ook deelname aan het WK in Qatar is nog lang niet zeker. In september hervat Oranje zijn WK-kwalificatie tegen Noorwegen in Oslo: ook niet bepaald een abc'tje. Het opbloeiende optimisme rondom het Nederlands elftal strandde in Boedapest bij het eerste zuchtje tegenwind. Dat stemt tot stevig nadenken.”

Volgens Trouw moet iedereen bij Oranje, maar met name De Boer, in de spiegel kijken. “De Boer is uiteraard de hoofdverantwoordelijke voor het debacle van Boedapest. Hij koos tegen het allerminst excellente Tsjechië voor een behoudende tactiek die tot een angstig en apathisch ogend Nederlands elftal leidde. ( . . . ) Met het hoofd diep gebogen droop Oranje af, in het besef dat ze de eerste Nederlandse deelname aan een groot toernooi na zeven jaar op slag van alle glans hadden beroofd. Gewogen en te licht bevonden, voorlopig. Dat geldt ook voor De Boer.”

Willem Vissers van de Volkskrant neemt geen blad voor de mond. "Gewoon niet voetballen. Geen vorm tonen. Nauwelijks een kans krijgen. De identiteit van een uniek voetballand verkwanselen, het imago van de meeslepende aanval, de dominantie, het vleugelspel, de gedegen opbouw. Allemaal parels, inruilen voor modderig toevalvoetbal. Angst laten regeren. Het leek, op de openingsfase na, nergens op, het voetbal van Nederland", somt de journalist van het dagblad maandag op.

“OneLove, stond op de aanvoerdersband van Georginio Wijnaldum, om één liefde te propageren in de wereld. Eén liefde, dat waren de Tsjechen. Eén team. Eén vechtershart. Eén systeem”, vervolgt Vissers zijn relaas. “Het kan niet anders of de Nederlandse wanprestatie heeft gevolgen voor de positie van De Boer. Afwijken van de speelwijze waarmee de ploeg de laatste jaren aan succes bouwde, om de grote tegenstanders te weerstaan. En dan verliezen met dat weinig getrainde 3-5-2, voor de werkelijke grote tegenstanders zijn aangetreden. Oef.”