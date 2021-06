Leedvermaak in buitenland over Oranje: ‘De daad van een wanhopige man’

Maandag, 28 juni 2021 om 07:12 • Daniel Cabot Kerkdijk • Laatste update: 07:39

Niet alleen de Nederlandse media waren bijzonder kritisch op het Nederlands elftal na de eliminatie door Tsjechië (0-2) in de achtste finale van het EK. Ook de kranten in het buitenland zijn spijkerhard voor Oranje na het debacle in de Puskas Arena in Boedapest. “Zonder Nederland spelen wij op het EK”, kopt het Duitse BILD, voortbordurend op het plagerige liedje uit 2002 toen Nederland het WK miste: Ohne Holland fahren wir zur WM, ‘Zonder Nederland gaan wij naar het WK’.

“Een handsbal beslist de achtste finale, waardoor met het Nederlands elftal de eerste EK-favoriet eruit vliegt. Het Tsjechië-trauma duurt daarmee voort”, verwees BILD naar de handsbal van Matthijs de Ligt én de eerdere resultaten van Nederland tegen Tsjechie: een nederlaag in 1976 in de halve finale van het EK, een fataal gelijkspel in de groepsfase van het EK van 1980, de nederlaag op het EK van 2004 en de beslissende nederlaag in de kwalificatiereeks, waardoor Oranje in 2016 het EK in Frankrijk miste.

‘Czech mate’, luidt de ingenieuze kop van de Daily Mirror. “Wat zou Nederland er voor over hebben gehad om Virgil van Dijk fit ter beschikking te hebben?”, zo vraagt de Engelse krant zich openlijk af. “Al vanaf de eerste minuut was het duidelijk dat ze achterin problemen hadden, maar nu werden ze wel heel pijnlijk geopenbaard. Elke keer dat Tsjechië aanviel, vond men ruimte tussen Daley Blind en Patrick van Aanholt.”

Marca vermaakt zich nog altijd met Rafael van der Vaart, die eerder dit EK kritisch was op Spanje. Een vleugje karma valt dan ook te ontdekken in de conclusies van de Spaanse sportkrant. De Ligt krijgt kritiek omdat hij het veelbesproken duel met Patrik Schick te ontspannen in ging. “Hij dacht al gewonnen te hebben. De handsbal die volgde, kan alleen gezien worden als de daad van een wanhopige man. Hij protesteerde niet eens bij de scheidsrechter. ( . . . ) Frenkie de Jong was totaal onzichtbaar en leek in niets op de speler die we kennen van Barcelona. ( . . . ) We hebben het al eerder over Van der Vaart gehad, maar het kan geen kwaad hem nog een keer te noemen. De groeten Rafa!”

The Guardian verwijst naar de uitspraak van De Boer in de aanloop naar het achtste finale-duel dat Oranje Europees kampioen zou kunnen worden. "Maar dan moest wel alles op zijn plaats vallen, en in Boedapest viel alles uit elkaar. Het Nederlands elftal groeide zogenaamd in vorm en geloof, maar bleek zelfdestructief", schreef de Britse krant.

“Ow ow ow, Oranje”, schrijft Het Nieuwsblad. “Een zeer zwak Nederland ging na de rode kaart voor Matthijs de Ligt volledig kopje-onder en mag na de achtste finales al inpakken. Ze waren zo blij dat ze aan de ‘juiste’ tabelhelft zaten, dat ze tegen Tsjechië mochten, maar nu is het treurnis alom. En wat krijgt De Boer het straks hard te verduren…” Ook Sporza vindt dat het Nederlands elftal zich moet schamen. “Schaamrood op de wangen van Oranje. Terwijl de weg naar de finale open lag, sneuvelde het al bij de eerste echte horde. Ondanks behoorlijk wat aanvallende impulsen, vooral in de eerste helft, slaagde Nederland er niet in om ook maar één schot tussen de palen te krijgen.”

In de optiek van de Daily Mail bracht Nederland vooral zichzelf in de problemen. “Het team slaagde er niet in om in het ritme te komen. In plaats daarvan werd - niet voor het eerst op een groot toernooi - de zelfvernietigingsknop ingedrukt. De Ligt kreeg rood na een handsbal, waarmee hij de vierde Nederlandse speler was die van het veld werd gestuurd op een EK. Een record.” Bij de BBC had men het over ‘een schokkende uitschakeling’. “Tsjechië was op elk gebied beter”, verzekerde oud-voetballer en analyticus Dion Dublin. “Ze toonden meer inzet. Het was teleurstellend van Nederland, ze hebben zoveel talent. Soms moet je je tegenstander wat meer respect geven.”