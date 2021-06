Spanje maakt Van der Vaart trending topic na uitschakeling Oranje

Maandag, 28 juni 2021 om 06:39 • Daniel Cabot Kerkdijk • Laatste update: 06:48

Rafael van der Vaart was zondagavond na de eliminatie van het Nederlands elftal op het EK urenlang trending topic in Spanje. In het Zuid-Europese land werd na de 0-2 nederlaag in de achtste finale tegen Tsjechie (0-2) met hoongelach verwezen naar de uitspraken die de oud-voetballer als analyticus deed over la selección española, die in de eerste twee groepsduels van het EK met Zweden (0-0) en Polen (1-1) geen al te beste indruk maakte.

Van der Vaart hoopte destijds op een confrontatie met Spanje in de knock out-fase. “Laten we het hopen. Fluitend door, echt. Ik vind Spanje echt een verschrikking, jezus . . . Er zit eigenlijk niks in”, analyseerde de oud-voetballer van onder meer Real Madrid en Real Betis bij de NOS. “Het is een beetje rondspelen, maar er is niemand die die beslissende bal wil of kan geven. Waarschijnlijk is het 'kan'. Teleurstellend, hoor.”

De uitspraken van Van der Vaart vielen niet goed in Spanje. Tienduizenden sociale media-gebruikers maar ook Spaans internationals als Koke en Sergio Busquets vonden de uitlatingen van de voormalig Oranje-international absoluut niet kunnen of verwezen naar zijn twijfelachtige staat van dienst als speler van Betis. Ook werd beweerd dat hij blijkbaar nog niet over de verloren WK-finale van 2010 heen was. Van der Vaart wenste het team van Luis Enrique uiteindelijk succes via Twitter in de laatste groepswedstrijd tegen Slowakije: een duel dat met 0-5 werd gewonnen. Daarmee was het echter niet voorbij.

Na de eliminatie van Nederland in Boedapest waren Holanda, Países Bajos en Van der Vaart urenlang trending topic in Spanje. Tienduizenden sociale media-gebruikers citeerden de eerdere quotes van de oud-middenvelder en voorzagen deze van het nodige cynisme. Onder vrijwel elke publicatie van de grote Spaanse sportkranten op sociale media komt de naam van Van der Vaart veelvuldig terug. Spanje hoopt zelf maandagavond ten koste van Kroatië de kwartfinales te bereiken.