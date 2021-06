Bizarre blessure haalt tempo uit laatste groepswedstrijd van Brazilië

Maandag, 28 juni 2021 om 00:56 • Dominic Mostert

Brazilië heeft de laatste wedstrijd in de groepsfase van de Copa América niet kunnen omzetten in een overwinning. Na zeges op Venezuela, Peru en Colombia volgde zondagnacht een 1-1 gelijkspel tegen Ecuador. Daardoor eindigt het gastland met tien punten bovenaan in Groep B; o Seleção komt in de kwartfinale de nummer vier van Groep A tegen. Ecuador stoot door als nummer vier en treft de winnaar van Groep A. Peru won zondagnacht met 0-1 van Venezuela en eindigt als tweede in Groep A. Als Venezuela had gewonnen, zou Ecuador zijn uitgeschakeld.

Brazilië maakte geen grote indruk en dat was mogelijk te verklaren door de flink gewijzigde basisopstelling. Bondscoach Tite koos ervoor om liefst tien wijzigingen door te voeren in zijn opstelling voor de laatste groepswedstrijd. Spelers als Neymar, Thiago Silva, Alex Sandro en Casemiro zaten op de bank. Het enige doelpunt van de eerste helft viel in minuut 37, toen Éder Militão boven zijn bewakers uit torende en diagonaal binnenkopte na een indraaiende vrije trap van Éverton. Het was een van de weinige serieuze kansen van de eerste helft. De wedstrijd kwam langzaam op gang; de openingsfase stond in het teken van een opmerkelijke blessure bij Ecuador.

Moises Caicedo kwam in de achtste minuut niet goed terecht na een luchtduel met Douglas Luiz. De middenvelder van Ecuador werd behandeld door de medische staf, hinkte naar de zijlijn en leek vervangen te moeten worden. Een minuut later keerde hij terug op het veld, maar na een paar meter te hebben gelopen maakte Caicedo alsnog duidelijk niet verder te kunnen: hij ging op zijn rug liggen en zat met de handen in het haar. Caicedo werd per brancard afgevoerd. Opvallend genoeg keerde hij vervolgens terug op het veld, waarna in de persoon van Ángel Mena alsnog een vervanger binnen de lijnen kwam, tien minuten nadat de blessure werd opgelopen. Opnieuw verliet Caicedo het veld per brancard.

De blessure haalde het tempo uit de wedstrijd, maar Brazilië wist dus nog wel te scoren in de eerste helft. Na de rust kwam Ecuador een stuk sterker voor de dag. Uitgerekend invaller Mena zorgde voor de 1-1, door van dichtbij hard uit te halen nadat Brazilië de bal niet kreeg weggewerkt voor het eigen doel. Halverwege de tweede helft liet Vinícius Júnior na om met zijn eerste balcontact voor de 2-1 te zorgen, toen hij de bal kon binnenglijden na voorbereidend werk van Lucas Paquetá. Veel meer kansen op het winnende doelpunt kwamen er niet. Voor de Zuid-Amerikaanse grootmacht komt een einde aan een reeks van tien opeenvolgende overwinningen. Brazilië kan zich nu voorbereiden op de kwartfinale, die vrijdagnacht zal plaatsvinden in Rio de Janeiro. De tegenstander kan Uruguay of Chili worden.