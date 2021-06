Courtois sneert na ‘kritiek van Hollanders’: ‘Wij zijn door, zij liggen eruit’

Maandag, 28 juni 2021 om 00:10 • Yanick Vos • Laatste update: 00:17

Thibaut Courtois heeft een sneer uitgedeeld richting critici vanuit Nederland nadat hij zich zondagavond met België plaatste voor de kwartfinales van het EK. De Rode Duivels kegelden titelverdediger Portugal uit het toernooi door een 1-0 overwinning. “Ik hoor vaak kritiek op onze verdediging en ik heb tijdens een interview ook gehoord van kritiek van de Hollanders. Maar wij zijn door en zij liggen er nu uit”, aldus Courtois in gesprek met Sporza.

Mogelijk doelt de keeper van Real Madrid op de woorden van Marco van Basten. De oud-voetballer was tijdens de groepsfase kritisch op de achterhoede van België. In de rust van het duel met Denemarken (1-2 winst) noemde Van Basten de ploeg van bondscoach Roberto Marínez ‘schrijnend slecht’. “Als je ziet hoe ze spelen, ze zijn niet geconcentreerd of erbij. Als je zo speelt hoef je niet over tactiek te beginnen, want er klopt niks van. Je moet die gasten in de rust echt op hun flikker geven", zei de NOS-analist.

Het artikel gaat verder onder de video Meer videos

België kwalificeerde zich zondagavond voor een plek in de kwartfinale. Een doelpunt van Thorgan Hazard was genoeg voor een plek bij de laatste acht. België neemt het in de volgende ronde op tegen Italië. "We hebben pech dat we in een helft zitten met de topploegen, maar we hebben er de kwaliteit wel voor. Laat ons hopen dat we iedereen kunnen recupereren voor de kwartfinale tegen Italië”, zei Courtois.

De Belgische doelman had een drukke avond tegen Portugal. Hij kreeg namelijk liefst 23 schoten op doel, het hoogste aantal dit EK. Ploeggenoot Jan Vertonghen was lovend over het optreden van de sluitpost. "Thibaut is de beste keeper waar ik mee gespeeld heb, een fenomeen", aldus de Benfica-verdediger. "We hebben zeker ons beste voetbal niet laten zien. Wat we wel hebben getoond, is dat we een team vormen."

Kevin De Bruyne viel na rust geblesseerd uit, terwijl ook Eden Hazard de wedstrijd niet uitspeelde. Vertonghen hoopt dat de twee sterspelers van België snel herstellen van hun klachten en vrijdag inzetbaar zijn in München. “Ik heb ze toch zien lachen in de kleedkamer. Hopelijk zijn ze oké, want we zullen ze nodig hebben." Bondscoach Martínez gaf na afloop aan dat er nog niets duidelijk is over de duur van de absentie van het tweetal. "Kevin kon zijn enkel niet goed draaien. Het veld speelde daarin ook een rol. We zullen 48 uur moeten afwachten. Dat geldt ook voor Eden Hazard. Bij hem draait het om een spierletsel."