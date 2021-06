Matthijs de Ligt moet het ontgelden in Engeland: ‘Oogde heel traag’

Maandag, 28 juni 2021 om 00:15 • Mart Oude Nijeweeme • Laatste update: 00:17

Gary Neville toonde zondagavond weinig medeleven richting Matthijs de Ligt. De verdediger van het Nederlands elftal had met een rode kaart een belangrijk aandeel in de uitschakeling op het Europees kampioenschap, daar Tsjechië tien minuten na het bewuste moment de leiding greep en Oranje in de slotfase de genadeklap toediende (0-2). Terwijl de hoofdpersoon in kwestie op de Nederlandse televisie zijn verantwoordelijkheid greep, werd de rode kaart in Engeland uitgebreid geanalyseerd.

Er leek vrij weinig aan de hand voor het Nederlands elftal, dat via Donyell Malen na rust een grote kans kreeg om de score te openen maar in plaats daarvan niet veel later met een man minder kwam te staan. "Hij loopt verkeerd", aldus Neville bij ITV. "Als verdediger glijd je alleen uit als je op de verkeerde plek staat. Hij probeert zijn eerste fout te herstellen, maar het is gewoon heel slecht verdedigd." De Ligt leek zich, met Patrik Schick in zijn nek, te verkijken op een diepe bal. De centrumverdediger gleed vervolgens uit en beroerde de bal met de hand om te voorkomen dat de spits van Tsjechië een vrije doortocht zou genieten richting Maarten Stekelenburg.

De Ligt verscheen al snel na de wedstrijd voor de camera van de NOS om de verantwoordelijkheid te dragen. "Uiteindelijk verandert dat de wedstrijd. Zo simpel is het", aldus de verdediger, die met zijn rode kaart in de voetsporen trad van John Heitinga. Ook Heitinga zag rood tegen Tsjechië op een EK, in 2004. "Dat mag mij niet overkomen. Als ik zie hoe de ploeg in de laatste minuten blijft strijden, kan ik alleen maar trots zijn. Dan voel ik mezelf wel heel verantwoordelijk. Dat gevoel had ik eerlijk gezegd niet. Ik dacht dat we de controle hadden en in de eerste helft wat kansen hadden."

Scheidsrechter Sergei Karasev toonde De Ligt aanvankelijk een gele kaart, maar werd door de VAR naar het videoscherm geroepen en kwam terug op zijn beslissing. "De Ligt oogde traag in de eerste helft", aldus Neville, die van mening is dat de wedstrijd na de rode kaart maar één kant op kon vallen. "Het was onvermijdelijk dat de Tsjechen een paar minuten na de rode kaart zouden scoren. Nederland capituleerde bij het tweede doelpunt." Oranje kwam via Tomás Holes op achterstand en zag hoe Schick het duel tien minuten voor tijd besliste. Maandag keert de ploeg van bondscoach Frank de Boer terug in Nederland.