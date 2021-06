Driessen rekent op vertrek De Boer en noemt mogelijke opvolger

De uitschakeling van Nederland op het EK in de achtste finale kan volgens Valentijn Driessen niet zonder gevolgen blijven. In een analyse over het optreden van Oranje op het Europese eindtoernooi is hij uiterst kritisch op bondscoach Frank de Boer, de spelers van het Nederlands elftal en de top van de KNVB. “Al met al is dit EK voor trainers en spelers van Oranje om zich heel diep te schamen”, schrijft hij na de 0-2 nederlaag tegen Tsjechië in Boedapest. Driessen laat ook weten wie volgens hem de geschikte kandidaat is om het stokje van De Boer over te nemen.

Driessen stelt dat Oranje alles en iedereen, zichzelf inbegrepen, drie weken lang zand in de ogen heeft gestrooid. "Een stel middelmatige Tsjechische voetballers uitgezonderd”, begint Driessen zijn vernietigende analyse op de website van De Telegraaf. “Die Tsjechen – pak hem beet van het niveau FC Groningen – ontmaskerden bondscoach Frank de Boer, zijn heilloze, defensieve 3-5-2-systeem en zijn vedetten van Barcelona, Liverpool/Paris Saint-Germain, Internazionale, Juventus en Ajax.”

Volgens Driessen zijn de spelers medeschuldig aan de uitschakeling in de achtste finales. “De uitschakeling brengt ook een stuitend gebrek van voetbalpersoonlijkheden in de selectie, staf en alles wat zich daar direct omheen beweegt aan de oppervlakte. Allerlei meelifters, performance coaches, charlatans en wat al niet meer kregen de ruimte zich te profileren”, aldus Driessen, die het De Boer verwijt dat hij is afgestapt van het 4-3-3-systeem, waarmee ex-bondscoach Ronald Koeman succes had. “In plaats van voort te borduren op Koemans werk, gooide De Boer alles waar de Hollandse School voor staat een paar weken voor het EK zo de Amsterdamse grachten in.”

De Boer kreeg zondag na de nederlaag in gesprek met de NOS al een vraag over zijn toekomst als bondscoach. “Daar hoef ik nu nog geen antwoord op te geven”, reageerde De Boer. “Daar gaan we rustig over nadenken.” De bondscoach zal binnenkort om de tafel gaan met de leiding van de KNVB voor een evaluatie. “Daar kan in feite maar één conclusie worden getrokken: De Boer heeft met een verzameling geweldige spelers allesbehalve voldoende gepresteerd”, aldus Driessen. “Los van het missen van de laatste vier van de Nations League en de dramatische start van de WK-kwalificatie bij Turkije kan dit verschrikkelijk verlopen EK niet zonder gevolgen blijven.”

“Met goed fatsoen valt hij – op weg naar het WK 2022 in Qatar, over ruim zestien maanden – nauwelijks te handhaven”, vervolgt Driessen, dat de KNVB-top met Nico-Jan Hoogma, vertrekkend directeur Eric Gudde en commissaris Han Berger ook niet vrijuit gaan omdat zij De Boer hebben aangesteld. Driessen verwijt De Boer niet alleen het mislopen van de kwartfinale, maar ook dat hij in de groepsfase tegen Oekraïne, Oostenrijk en Noord-Macedonië koos voor het 5-3-2-systeem. Volgens hem is het een ‘desastreuze inschattingsfout’ geweest. “Wie die drie duels kritisch durfde te analyseren, kon zien dat De Boer en zijn spelers hun ondergang tegemoet gingen.”

In een video op de website van de krant geeft Driessen antwoord op de vraag wie volgens hem de geschikte kandidaat zou zijn om het stokje over te nemen van De Boer, wanneer de bondscoach vertrekt. “Henk ten Cate”, reageert Driessen stellig. “De wind moet eronder. Want dit kan gewoon niet. De Boer zegt na afloop dat hij dit een heel goed systeem vindt voor deze spelers. Het gaat nergens over. 4-3-3 moet je spelen en dan rol je die drie op in Amsterdam en in de eerste beste uitwedstrijd in Boedapest rol je ook Tsjechië op.”