Denemarken baalt van eliminatie Oranje: ‘Jullie moeten eens goed nadenken’

Zondag, 27 juni 2021 om 22:52 • Daniel Cabot Kerkdijk • Laatste update: 23:27

Kasper Hjulmand had vrijdag in de kwartfinale van het EK liever Nederland dan Tsjechië getroffen. Daags na de 0-4 zege van Denemarken op Wales zorgden de Tsjechen voor een stunt door het team van bondscoach Frank de Boer met 0-2 te elimineren. De bondscoach vindt het maar raar dat voetbalminnend Denemarken blij is met de koppeling aan Tsjechië, dat met een veertigste plaats op de wereldranglijst weliswaar de laagst staande achtste finalist was.

“Aan iedereen die de koppeling met Tsjechië geweldig vindt: jullie moeten er nog eens goed over nadenken”, vertelde Hjulmand zondag in gesprek met Deense media. “Ik had graag tegen Nederland gespeeld. Het is duidelijk dat ze een paar spelers hebben die beter zijn dan de spelers van Tsjechië. Maar ik denk ook dat Tsjechië verdiend heeft gewonnen. En ze hebben de voorbije jaren ook beter gepresteerd.”

Hjulmand verwijst naar het 1-1 gelijkspel dat Tsjechië in maart in een WK-kwalificatieduel met België afdwong. “Het is de eerste keer dat we een team ontmoeten dat onze intensiteit kan evenaren. Ze zijn ontzettend goed”, waarschuwde de bondscoach van Denemarken. "We hebben veel wedstrijden gewonnen dankzij onze intensiteit in het drukzetten en in de omschakeling. Maar op dat gebied zijn Denemarken en Tsjechië aan elkaar gewaagd. We moeten niet verrast zijn als de Tsjechen er net zo hard voor werken met dezelfde intensiteit als wij."

Oud-voetballer Mads Junker, die enkele jaren in Nederland speelde, had van tevoren juist gehoopt op Tsjechië. “Kwalitatief gezien is het de beste tegenstander voor Denemarken. We hebben een grotere kans om door te gaan, maar niet meer dan vijf tot tien procent. Wij zouden Nederland kunnen stoppen, daar ben ik van overtuigd. Maar het beste niveau van Tsjechië kan in de praktijk niet tippen aan het beste niveau van Nederland. Het is ook een uitdaging om nu favoriet te zijn.” Hij geeft zijn vaderland zestig procent kans om door te gaan. “Als ik mocht kiezen, had ik ook voor Tsjechië gekozen. Het zijn allebei geen tegenstanders van een absoluut topniveau.”

Bondscoach Jaroslav Silhavý van Tsjechië denkt dat het een lastig karwei gaat worden tegen Denemarken. “Het gaat een stuk lastiger worden dan tegen Nederland. Zij hebben kracht geput uit de verschrikkelijke gebeurtenis met Christian Eriksen. Maar als we Nederland kunnen verslaan, dan hebben we ook een kans tegen de Denen", benadrukte de trainer na de 0-2 zege in Boedapest.

Silhavy kon zondag zijn geluk niet op. "Wij waren zeker niet de favoriet, maar we hebben gespeeld als een echt team. Hier kunnen we mee verder. We zijn eerst verder gekomen in een lastige poule met Engeland, Kroatië en Schotland. Dat was al een hele prestatie. En nu was Nederland favoriet, maar we winnen wel. We hebben Georginio Wijnaldum uit de wedstrijd gespeeld en andere belangrijke spelers van hen boos gemaakt. We kregen zelfs applaus van de Nederlandse fans. Dat was heel sportief.”